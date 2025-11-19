Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,521.81 -0.97% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.25 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,285.19 -1.64% BUX106,521.81 -0.97% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.25 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,285.19 -1.64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
egészségügy
adatvédelem
mesterséges intelligencia
konferencia

Kinyílt a tudás kapuja az egészségügyben: tényleg az MI menti majd meg a magyar betegeket?

A mesterséges intelligencia ma már az egészségügy legfontosabb új eszközei közé tartozik, de a fejlődés tempójával egyre több kérdés is felmerül. A digitális egészségügy terjedése több adatot, nagyobb biztonságot és erősebb szabályozást követel – miközben a rendszerek hibái és hiányosságai még mindig jelentősek. Magyarországon az első projektek már futnak, de az áttöréshez a lakosság bizalma és az intézmények felkészültsége egyaránt kulcsfontosságú.
VG
2025.11.19., 21:57

Az egészségügyi mesterséges intelligencia (MI) robbanásszerű fejlődése mára nemcsak technológiai kérdéssé vált, hanem társadalmi, etikai és szakpolitikai dilemmák sorát is magával hozta. Magyarországon is egyre több kórház, kutatóhely és vállalat kapcsolódik be a digitális egészségügyi fejlesztésekbe: a hazai szakértők szerint az MI valóban képes enyhíteni az egészségügyi rendszer terheltségét, de csak akkor, ha az adatgyűjtés és az adatkezelés biztonságos, szabályozott és következetes keretek között zajlik. Ezekről lesz szó a 6. Digital Health Summiton, Magyarország vezető egészségügyi konferenciáján.

Kinyílt a tudás kapuja az egészségügyben: tényleg az MI menti majd meg a magyar betegeket?
Kinyílt a tudás kapuja az egészségügyben: tényleg az MI menti majd meg a magyar betegeket? / Fotó: khunkornStudio

Az MI szerepe ráadásul jóval túlmutat a diagnosztikai feladatokon: a digitális rendszerek ma már a betegellátás szervezésében, a krónikus kórképek megelőzésében és a klinikai döntéshozatal támogatásában is aktívan jelen vannak. Európában az „AI in Health” ökoszisztéma megerősítése stratégiai cél, amit például a TEF-Health tesztkörnyezet is segít – ez az orvosi alkalmazások validálásával gyorsabbá teheti a klinikai bevezetést. Magyarország sem marad ki a folyamatból: 

  • a Semmelweis Egyetemen mellkasröntgeneket értékelő algoritmusokat tesztelnek, 
  • a Neumann Technológiai Platform pedig több, mesterséges intelligenciára épülő diagnosztikai és döntéstámogató kutatást futtat. 

A telemedicina terjedése a magánszektort is új pályára állította.

Egészségügyi adatvagyon

Az ezekhez szükséges adatmennyiség ugyan rendelkezésre áll, de nem problémamentes. A hazai egészségügyi adatvagyont évtizedek óta főként ellátásszervezési és adminisztratív célokra gyűjtik, ami kutatási szempontból heterogén, sokszor hiányos struktúrát eredményez. A szabad szöveges leletek feldolgozása például a nagy nyelvi modellek nélkül lassú és hibalehetőségekkel teli lenne. Az adatminőség javítása, a nyelvi holtterek felszámolása és a standardizáció megteremtése azonban továbbra is elengedhetetlen ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia valóban megbízhatóan működjön.

Az MI gyors térnyerése ugyanakkor kormányzati és iparági oldalról is új kockázatokat jelent. A rendszerek autonómiája kérdéseket vet fel a felelősség, az átláthatóság és a működési biztonság területén. 

A vállalatoknak olyan szabályzatokra és folyamatokra van szükségük, melyek képesek kezelni az MI által generált új típusú kockázatokat, miközben költséghatékony működést biztosítanak. 

A szakértők szerint ehhez képzésre, szervezeti kultúraváltásra és technológiai keretrendszerekre egyaránt szükség lesz.

A komplex monitorozáson alapuló, hosszú távú egészségstratégiák – például a részletes biomarker-elemzéseket alkalmazó longevity programok – már Magyarországon is megjelentek, és a hagyományos szűréseknél jóval pontosabb képet adnak a szervezet működéséről. Közben az ellátórendszerben egyre nagyobb hangsúlyt kap a prevenció, az adatvezérelt betegútmenedzsment és a személyre szabott orvoslás.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a digitális egészségügy és a mesterséges intelligencia hosszú távon jelentős előnyöket hozhat a magyar egészségügyi rendszernek, de ehhez a betegek, az intézmények és a döntéshozók együttműködésére is szükség lesz. A technológia önmagában nem oldja meg az ellátás kihívásait – de megfelelő keretek között hozzájárulhat egy hatékonyabb, átláthatóbb és igazságosabb egészségügyi rendszer felépítéséhez.

A Sanofi vezérigazgatója, Dr. Deszk Anikó arról beszél majd, hogy az általuk kidolgozott, többcsatornás digitális kapcsolattartási modell révén versenyképesnek és felkészültnek lehet maradni az egészségügyi szakemberekkel való kommunikációban úgy, hogy

minden kulcsüzenet időben eljusson a megfelelő szintre, a betegek biztonságos és hatékony ellátása céljából.

Az ellátásokhoz kapcsolódó adatbázisok nem csak az egészségügyi döntéshozók számára szolgáltatnak háttérinformációkat az ellátórendszer teljesítményéről, de számos tudományos kutatást is lehetővé tettek az elmúlt évtizedekben. Ezek rengeteg információval gazdagították a szakembereket a lakosság egészségi állapotáról, illetve annak hosszútávú alakulásáról, betekintést engedve az egészséggel kapcsolatos magatartások hazai változásaiba is.

Bizonytalanságok és adathiányok azonban szép számmal akadnak még ebben az adatbőségben is. E holtterek felszámolásának lehetőségeiről is beszél majd Dr. Darida Miklós, az MSD RWE (Real World Evidence) tudományos kutatási projektmenedzsere

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

Az építési és közlekedési miniszter szerint jó üzletet kötöttek a Stadlerrel. Lázár János közölte, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.
9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu