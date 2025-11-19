Az e-sport kifejezéssel a legtöbb ember már találkozott, de kevesen tudják, hogy mi is áll mögötte. A hagyományos sportokhoz hasonlóan ez is nagy idő-, energia- és tudásbefektetést igényel, és a közhiedelemmel ellentétben nem csak annyiból áll, hogy leülünk a gép elé napi egy-két órára játszani. A profi e-sportolók előtt nincs kikövezett út vagy biztos recept. Hodozsán Dánielt az Esport1 operatív vezetőjét a magyar e-sportról kérdeztük.

Az e-sport-versenyek népszerűsége töretlen / Fotó: AFP

Nagyon sok fiatal szeret online játszani, de hol van az a pont, ahol különválhat a hobbijáték és az esetleges karrierlehetőség?

Az alap mindig a hozzáállás. Ha valaki tízezer órát beletesz egy játékba, elkerülhetetlen, hogy kiemelkedően jóvá váljon. Ezért érdemes különbséget tenni két irány között. Az egyik, amikor valaki munka vagy iskola után leül játszani egy-két órára, pusztán azért, hogy kikapcsolja a fejét – ő hobbiként tekint a játékra. A másik, amikor a játékos tudatosan dönt úgy, hogy fejlődni, tanulni és versenyezni szeretne. Ez a hozzáállás előbb-utóbb megmutatkozik: feljebb lép a ranglistákon, majd idővel versenyeken indul. Focis hasonlattal élve nem mindegy, hogy valaki csak a grundra jár le játszani, vagy kispályás tornákon méreti meg magát.

Mit gondolsz, miért soroljuk ezt a tevékenységet is a sportok közé? Úgy tekintünk rá, mint a sakkra?

Erre a kérdésre többféle válasz is adható. Az egyik legegyszerűbb az, hogy az e-sport kifejezés egyszerűen jobban hangzik, és sokkal könnyebben befogadható, mint az, hogy „versenyszerű videójátékozás”. De ez csak a felszín.

Van egy mélyebb megközelítés is: azért nevezzük sportnak, mert a működése, a felépítése és a háttérrendszere valóban hasonlít a hagyományos sportokéhoz. Az edzések, a csapatstruktúra, a szakmai stáb, a taktikai felkészítés mind-mind olyan elemek, amelyek a klasszikus sportágakban is megtalálhatók. A profi játékosok hihetetlen mentális terhelés alatt állnak: gyakran évi 250 napot utaznak, minimum napi öt-hat órát a gép előtt töltenek, és ehhez jön a folyamatos stressz, a kamerák, a média és a közönség figyelme. Rengeteg olyan soft skillre van szükségük – fegyelem, csapatmunka, koncentráció, stresszkezelés –, mint egy focistának vagy kosarasnak.

Bár a fizikai komponens kevésbé látványos, mégis jelen van. A profi csapatok elvárják a fizikai edzést, mert a jó kondíció alapfeltétele a teljesítménynek és az egészségnek.