Ukrajna kezdhet aggódni: az olaszok döntöttek, nem falaznak tovább Zelenszkijnek – minden ki fog derülni az Északi Áramlat felrobbantásáról

Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit a 2022-es Északi Áramlat-robbanások megszervezésével gyanúsítanak. Szerhij Kuznyecov napokon belül német kézbe kerülhet, ahol súlyos szabotázsügyben állítják bíróság elé.

Véget ért a hetek óta zajló jogi huzavona: Olaszország átadja Németországnak az Északi Áramlat-szabotázs egyik fő gyanúsítottját / Fotó: AFP

Az olasz Semmítőszék szerdai döntésével véget ért a hetekig tartó jogi huzavona: jóváhagyták a 49 éves Szerhij Kuznyecov kiadatását Németországnak.

A férfit azzal gyanúsítják, hogy kulcsszerepet játszott az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásának előkészítésében és koordinálásában — egy olyan ügyben, amely azóta is Európa egyik legtitokzatosabb és legvitatottabb szabotázsakciója.

Kuznyecovot augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol éppen a családjával nyaralt. Elfogása óta egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják, miközben ügyvédei egymás után nyújtották be a fellebbezéseket.

A jogi csatározás végül a legmagasabb szintig jutott, de a Semmítőszék a német hatóságok kérelmének adott igazat.

Németország felgöngyölíti az Északi Áramlat-ügyet

A döntés értelmében Kuznyecovot már a napokban átadhatják Németországnak. A német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészességgel, szabotázzsal és jelentős vagyoni károkozással járó rongálással vádolja, és információk szerint Hamburgban állítják majd bíróság elé. Itt derülhet ki, milyen szerepet játszhatott a két gázvezeték elleni támadásban, amely több milliárd eurós kárral és geopolitikai feszültségekkel rázta meg Európát.

A kiadatási döntés egy újabb fontos lépés a szabotázs ügyének feltárásában, és az egyik legfontosabb gyanúsított vizsgálati fogságba kerülésével tovább gyorsulhat a nyomozás.