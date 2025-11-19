Lőfegyver, tank, páncéltörő és helikopter: elképesztően alakul hazánk átfogó haderőfejlesztési programja – teljes modernizáció a fegyveres erőknél

A magyar döntéshozók a térségben az elsők között ismerték fel, hogy a romló európai biztonsági környezet új típusú, hosszú távra szóló védelmi reformot követel – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány A közép-európai és amerikai védelmi ipar az orosz–ukrán háború kirobbanása után című tanulmánykötetéből. Ennek megfelelően 2017-ben indult el a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program, amely a Magyar Honvédség teljes átalakítását és modernizációját tűzte ki célul.

A német Rheinmetall néhány évvel ezelőtt Magyarország stratégiai partnere lett a haderőfejlesztésben / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

NATO-kompatibilis fegyverzet és megnövelt haderő

A fejlesztések nemcsak új fegyverrendszereket, hanem létszámbővítést is szolgálnak. A tanulmány szerint a Magyar Honvédség békelétszáma 32 150 fő, a tartalékos állomány pedig 12–15 ezer főre tehető. A modernizáció alapvető célja a korábbi szovjet haditechnika leváltása korszerű NATO-kompatibilis eszközökre.

A szárazföldi haderő fejlesztése során Leopard 2A4 és 2A7+ harckocsik, PzH2000 önjáró lövegek, valamint Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek érkeztek, az utóbbiból 218 darabot rendeltek, 172 a honvédséghez, 46 pedig exportra kerül. A modern páncélozott járművek között találhatók

Wisent 2HU műszaki-mentő járművek,

Leguan 2HU hídvetők,

valamint a török Nurol Makina által gyártott Ejder Yalçın MRAP járművek.

A magyar–brit–török együttműködésben gyártott Gidránok pedig már a hazai integrációs kapacitások növekedését mutatják.

A kézifegyvereknél is korszerűsítés zajlott: 2017-ben P-07 és P-09 pisztolyok, BREN 2 gépkarabélyok, illetve Scorpion és Gram géppuskák kerültek a honvédséghez. Ezzel párhuzamosan vállról indítható páncéltörő rendszerek – többek között svéd (Carl Gustaf) és izraeli (Spike) eszközök – is szolgálatba álltak.

Helikopterek, légvédelem és szállítóflotta

A légierőnél a legfontosabb fejlesztések közé tartozik a helikopterflotta jelentős bővítése. Magyarország 2018-ban húsz H145M típusú helikoptert rendelt, 2019-ben pedig tizenhat H225M beszerzéséről döntött. Az első H145M-ek már 2019-ben megérkeztek, a H225M-ek pedig később állhatnak hadrendbe. A légvédelemben a NASAMS rendszer beszerzése jelzi a modernizáció irányát, amelyet a dokumentum szerint 2025-ben állítanak hadrendbe.