Duna Aszfalt
M4-es autóút
útépítés
gyorsforgalmi út

Ezek már az utolsó simítások: mindjárt kész Magyarország új autópályája, az útburkolati jeleket festik – videón a végső munkálatok

A hidak, pihenők és a csatlakozó utak már magas készültségi szinten állnak, a projekt pedig közel jár a befejezéshez. Látványos felvételeken mutatják be, hogyan készül el lépésről lépésre az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza.
VG
2025.11.19., 20:58
Fotó: Magyar Építők

A Magyar Építők friss videója ritkán látott részletességgel mutatja meg, milyen ütemben halad az M4-es gyorsforgalmi út új, több mint harminc kilométeres szakasza. A felvételeken látszik: a kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt. már nem alapoz, nem tereprendez – hanem finomhangol. Az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kialakítása mind azt jelzik, hogy a projekt a végső fázisba lépett.

m4-es gyorsforgalmi út
Látványos felvételeken mutatják be, hogyan készül el lépésről lépésre az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza / Fotó: Magyar Építők

A pályatest mellett a hidak, pihenők és kapcsolódó közutak szintén magas készültségi állapotot mutatnak. 

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik. 

A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik. Ezek nemcsak a forgalom biztonságát, hanem a térség kapcsolatainak erősödését is szolgálják majd. Emellett fontos szerep jut a környezetvédelmi megoldásoknak: több helyen telepítenek vadátjárókat és védőkerítéseket, amelyek biztonságosabbá teszik az érintett élőhelyeket is.

Karnyújtásnyira van az M4-es gyorsforgalmi út átadása

A tárca szerint az átadás 2026 első negyedévében várható, vagyis a beruházás már valóban a finisben jár. A környező települések – köztük Fegyvernek, Kenderes és Kisújszállás – számára a szakasz tehermentesítést és gyorsabb, biztonságosabb közlekedést hoz majd. A videó pedig megmutatja: az ország egyik legfontosabb gyorsforgalmi fejlesztése percről percre válik valósággá.

Itt van Magyarország következő autópályája: szinte teljesen kész a pályatest, hónapokra vagyunk az átadástól – képek

Az utolsó simításokat végzik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszán. Ha sikeresen lezárul az engedélyeztetés, jövő év elején át is adhatják a forgalomnak. Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között.

 

