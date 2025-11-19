Ezek már az utolsó simítások: mindjárt kész Magyarország új autópályája, az útburkolati jeleket festik – videón a végső munkálatok

A Magyar Építők friss videója ritkán látott részletességgel mutatja meg, milyen ütemben halad az M4-es gyorsforgalmi út új, több mint harminc kilométeres szakasza. A felvételeken látszik: a kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt. már nem alapoz, nem tereprendez – hanem finomhangol. Az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kialakítása mind azt jelzik, hogy a projekt a végső fázisba lépett.

Látványos felvételeken mutatják be, hogyan készül el lépésről lépésre az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza / Fotó: Magyar Építők

A pályatest mellett a hidak, pihenők és kapcsolódó közutak szintén magas készültségi állapotot mutatnak.

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik.

A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik. Ezek nemcsak a forgalom biztonságát, hanem a térség kapcsolatainak erősödését is szolgálják majd. Emellett fontos szerep jut a környezetvédelmi megoldásoknak: több helyen telepítenek vadátjárókat és védőkerítéseket, amelyek biztonságosabbá teszik az érintett élőhelyeket is.

Karnyújtásnyira van az M4-es gyorsforgalmi út átadása

A tárca szerint az átadás 2026 első negyedévében várható, vagyis a beruházás már valóban a finisben jár. A környező települések – köztük Fegyvernek, Kenderes és Kisújszállás – számára a szakasz tehermentesítést és gyorsabb, biztonságosabb közlekedést hoz majd. A videó pedig megmutatja: az ország egyik legfontosabb gyorsforgalmi fejlesztése percről percre válik valósággá.