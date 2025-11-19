Deviza
Európai Unió
Eurostat
infláció

Szinte felbillen az Európai Unió, keletre költözött a drágulás, az euró használata se számít

Valamelyest enyhült a drágulás üteme októberben az Európai Unióban. Az infláció nagyja a blokk keleti részébe költözött, ami érdekes kérdéseket vet fel, többek közt azt illetően, miképp tud kezelni ekkora széthajlást az euróövezeti jegybank, az EKB.
Pető Sándor
2025.11.19, 21:13

Októberben 2,5 százalékra enyhült az Európai Unió átlagos éves inflációja a szeptemberi 2,6 százalékról az Eurostat jelentése szerint. Nagyon érdekes földrajzi eloszlást mutat, ha azt nézzük meg, hol viszonylag alacsony, hol viszonylag magas az infláció. A drágulás jobbára keleten gyorsabb és nyugaton lassabb, és nem mondható, hogy az euróövezetben alacsonyabb értékeket mérnének, mint a saját devizájukkal operáló országokban.

Infláció: messze a legmagasabb Romániában az EU-n belül, de keleten amúgy is tipikusan gyorsabb
Infláció: messze a legmagasabb Romániában az EU-n belül, de keleten amúgy is tipikusan gyorsabb / Fotó: NurPhoto via AFP

A hagyományos magyarázat arra, miért volt magasabb általában az infláció a legkésőbb csatlakozott keleti országtömbben, hogy ezek felzárkózó gazdaságok, és a jobban pörgő növekedés hozza a drágulást.

Ez azonban most nem igaz, Európa gazdasága a 2020-as évekre felbolydult, és fittyet hány a korábbi logikára. Októberben a legalacsonyabb infláció Cipruson volt, amely pedig nem számít a fejlett tagországok közé, az idei harmadik negyedévre pedig erős, 3,6 százalékos gazdasági növekedést jelentett. Ezzel szemben a kiköltekezett Romániában a megszorítások satufékbe szorították a gazdaságot, és itt volt messze a legmagasabb az infláció: 8,4 százalék.

A középmezőny közepébe került az infláció sebességét illetően Lengyelország, ahol Ciprushoz hasonlóan erős a gazdasági növekedés, és az uniós átlagnál alacsonyabb az infláció a régiónkból Csehországban.

 

Van kivétel, de az infláció keletre mozdult, beleértve Ausztriát is

A régiónkból tehát lefelé kilógnak a lengyelek és a csehek, ugyanakkor feltűnő lehet, hogy az összes többi tagállam a grafikon jobb felébe került, tehát viszonylag magas az inflációjuk. 

Hozzájuk csapódott a sokkal fejlettebb Ausztria, és viszonylag magas a svéd és a spanyol infláció is. Ha az utóbbi két országot kivételnek tekintjük, még feltűnőbb lehet, hogy 

a drágulás súlypontja az unióban keletre tevődött, teljes mértékben függetlenül attól, hogy a saját devizáját használja egy ország, vagy az euróövezet része. 

Kvázi az utóbbi csoportba tartozik Bulgária is, ahol megemelkedett az infláció, mióta a tavasszal megkapták a hozzájárulást a belépéshez az euróövezetbe. Az EKB helyzete nem irigyelhető: képtelen az eurózóna egészének inflációjára egységesen hatni, amikor a kamatairól dönt.

A viszonylag magas inflációjú országok közt – a szupergyorsan dráguló Románia kivételével – nem nagyok a különbségek, nyolc ország éves inflációja van 4 százalék körül, mint Magyarországnak. A következő hónapokban a magas idei árbázisok miatt jelentős változások következhetnek be, Magyarországon is az éves inflációs ráta meredek csökkenése várható tavaszig.

