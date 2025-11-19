Új országban vezetik be az eurót: most bejelentették, két nap szabadságra kell mindenkinek mennie – csak így nem fullad káoszba az átállás

Két plusz munkaszüneti napot hirdetett meg az euró bevezetésére hivatkozva Bulgária kormánya – írta meg az MTI szerdán.

Bulgária: káoszba fulladhat az euró bevezetése, szabadságra küldtek mindenkit / Fotó: Shutterstock

Egészen pontosan arról van szó, hogy a bolgár kormány döntése alapján az idén az év végi munkaszünet két nappal hosszabb lesz Bulgáriában az euró problémamentes bevezetése érdekében.

Bulgária: jön az euró, szabadságra küldtek mindenkit

Temenuzska Petkova pénzügyminiszter a döntést bejelentő szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a két plusz munkaszüneti nap,

2025. december 31. és 2026. január 2.

szükséges ahhoz, hogy az euró január elsejei bevezetésével kapcsolatos technológiai változásokat a pénzügyi és nem pénzügyi ágazatokban biztonsággal el tudják végezni.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén július 8-án hagyta jóvá, hogy Bulgária bevezesse az eurót. Az ehhez szükséges jogszabályokat az uniós pénzügyminiszterek (Ecofin) még aznapi brüsszeli ülésükön fogadták el. Bulgária csatlakozásával az euróövezeti országok száma 2026. január 1-jétől huszonegyre emelkedik.

Érdemes emlékezni rá, hogy a belépés inflációs feltételét úgy sikerült teljesíteni, hogy a bolgár kormány manipulálta az áprilisi adatokat. Elképesztő döntéseket hozva csökkentették az államilag kontrollált árakat, a kórházi napidíjat például 82,8 százalékkal.

Az euró bevezetésének egyik feltétele ugyanis, hogy az infláció nem lehet magasabb, mint a legalacsonyabb inflációjú három euróövezeti tagállam rátája az elmúlt 12 hónap átlagában, plusz másfél százalékpont. Az árak csökkentésével sikerült elérni, hogy az Eurostat és az Európai Központi Bank használta Harmonizált Fogyasztói Árindex (HICP) 2,8 százalék volt Bulgáriában áprilisban, és így belefértek a belépési kritériumba.

Szintén figyelemreméltó mozzanat volt, hogy a tavaszi Eurobarométer felmérés szerint a bolgárok 50 százaléka ragaszkodott volna a levához, és csak kisebbségük, 43 százalék szeretne eurót. Ennek ellenére megkapják, és ezzel jó időre, ha nem örökre véget ér az euróövezet terjeszkedése.