A népszerű juttatás most még hasznosabb lehet: új lehetőségek nyíltak azok előtt, akiknek SZÉP-kártyájuk van

Nem ez az első eset, hogy változnak a béren kívüli juttatás szabályai. A SZÉP-kártya ezentúl hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható.
VG
2025.11.19, 22:55

Az Országgyűlés keddi döntése értelmében a SZÉP-kártya decembertől április végéig élelmiszer-vásárlásra is használható lesz. A döntés alig pár nappal követi azt a juttatást, amelyet a Honvédelmi Minisztérium jelentett be.

kiskereskedelem, bolt, várásló, kosár, infláció, vásárlás kiskereskedelmi forgalom
Hideg élelmiszert is lehet majd venni a SZÉP-kártyával / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ugyanis saját elmondása szerint kijárta a kormánynál, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi szervezetek állományának tagjai egyszeri, legfeljebb 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást kapjanak. Erre azok a katonák jogosultak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonya augusztus 1-jén és november 18-án is fennállt.

A mostani parlamenti döntés értelmében pedig a SZÉP-kártyán lévő összeget már hideg élelmiszerre is el lehet majd költeni. A SZÉP-kártyán található összeg felhasználhatósága kapcsán már többször született hasonló döntés, így annak hideg élelmiszerre költhetőségére volt lehetőség a koronavírus-járvány alatt, míg idén a juttatás fele elkölthető lakásfelújításra is.

A mostani változás sem újdonság, azt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án jelentette be a kormányinfón.

