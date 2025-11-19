Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,999.51 -0.53% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,048 -1.71% OTP32,440 +0.25% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,253.4 -0.85% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.04 -1.39% BUX106,999.51 -0.53% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,048 -1.71% OTP32,440 +0.25% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,253.4 -0.85% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.04 -1.39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szeged
BYD Hungary
BYD Atto 2
gyár
sorozatgyártás

Hivatalos: ezt az autót fogja Szegeden gyártani a BYD, egészen különleges lesz – kezdhet nagyon aggódni a Suzuki

A BYD hivatalosan is bejelentette, hogy Szegeden gyártja majd a megújult Atto 2 modellt. Az első BYD-személyautója nemcsak elektromos, hanem konnektoros hibrid kivitelben is érkezik, új szintre emelve a hazai autóipari jelenlétet. A sorozatgyártás 2026 második negyedévében indulhat el.
VG
2025.11.19, 21:26
Frissítve: 2025.11.20, 08:57

A kínai BYD végre hivatalosan is megerősítette, melyik modell készül majd a szegedi autógyárában: a vállalat az Atto 2 frissített, hibrid változatát állítja elő Magyarországon, amely eddig kizárólag tisztán elektromos hajtással volt elérhető. A döntés fontos mérföldkő a hazai autóipar számára, hiszen ez lesz az első, Magyarországon gyártott BYD-személyautó, ráadásul egy olyan modell, amely két elektromos és két konnektoros hibrid verzióban érkezik.

Hivatalos: ezt az autót fogja Szegeden gyártani a BYD, egészen különleges lesz – kezdhet nagyon aggódni a Suzuki
Hivatalos: ezt az autót fogja Szegeden gyártani a BYD, egészen különleges lesz – kezdhet nagyon aggódni a Suzuki / Fotó: NurPhoto via AFP

A gyártó ütemterve szerint 2025 végére telepítik és hangolják be a robotokat, 2026 januárjában indul a próbagyártás, míg a sorozatgyártás 2026 második negyedévétől pöröghet fel – számolt be róla a Vezess.hu. Ezzel Szeged bekerül a BYD globális termelési láncába, a magyarországi üzem pedig a márka európai terjeszkedésének egyik kulcspontjává válhat.

Az elektromos Atto 2 két akkumulátorral lesz elérhető: 

  • a 45,1 kilowattórás csomag 312 kilométeres, 
  • a nagyobb, 68,4 kilowattórás változat 430 kilométeres WLTP-hatótávot ígér. 

A villanymotor teljesítménye 176, illetve 204 lóerő, a lítium-vasfoszfát-akkupakk pedig 155 kilowattal tölthető egyenáramon.

A szegedi üzemben ugyanakkor nemcsak az elektromos verzió készül majd, hanem a teljesen új DMi konnektoros hibrid is. Ebben a 7,8 vagy 18 kilowattórás akkumulátort egy 1,5 literes, 98 lóerős, négyhengeres benzines motor támogatja, amely elsősorban generátorként működik: tölti az akkumulátort, miközben a hajtást túlnyomórészt a villanymotor végzi. A rendszer összteljesítménye 212 lóerő, ami a BYD ígérete szerint dinamikus működést és alacsony fogyasztást eredményez.

A hajtáslánc szükség esetén soros hibridből párhuzamos hibrid üzemmódba is átkapcsol, amikor mindkét motor becsatlakozik a hajtásba. Ez különösen praktikus városi zónákban, ahol elektromos üzemet írnak elő, vagy hosszabb utaknál, amikor a benzinmotor hatékonyabb működést kínál. 

A rendszer az akkumulátor töltöttségét automatán 25 és 70 százalék között tartja, ezzel igyekszik optimalizálni a teljesítményt és a fogyasztást.

A BYD döntése nemcsak a magyar autóipar munkaerőpiaci és gazdasági lehetőségeit bővíti, hanem új technológiai tudásbázist is hozhat az országba. A szegedi Atto 2 gyártása várhatóan komoly figyelmet kap majd mind a régióban, mind az európai járműpiacon, hiszen a hibrid és elektromos meghajtású modellek iránti kereslet folyamatosan növekszik. A következő hónapokban kiderül, milyen ütemben haladnak a gyárépítési és -telepítési munkák, és hogyan illeszkedik a magyar üzem a BYD globális stratégiájába.

Ekkor kezd termelni a szegedi BYD-gyár

November elején a BYD tisztázta, mikor kezdődik a gyártás a szegedi gyárban. A gyárban az év végén a gyártósorok elindulnak, a próbagyártás 2026 januárjában elkezdődik. Az, hogy mikor fordul termőre a szegedi autógyár, nemzetgazdasági szempontból sem mindegy. Korábbi kalkulációk szerint a BYD magyar üzeme, mely a kínai villanyautó-óriás első európai bázisa lesz, 2026-tól ontani fogja az autókat, és emeli a GDP-t. Igaz, eleinte csak részkapacitáson, évi 150 ezer autós volumennel, ám még ez is hozzáadhat 0,5-0,7 százalékpontot a magyar GDP-hez.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu