A kínai BYD végre hivatalosan is megerősítette, melyik modell készül majd a szegedi autógyárában: a vállalat az Atto 2 frissített, hibrid változatát állítja elő Magyarországon, amely eddig kizárólag tisztán elektromos hajtással volt elérhető. A döntés fontos mérföldkő a hazai autóipar számára, hiszen ez lesz az első, Magyarországon gyártott BYD-személyautó, ráadásul egy olyan modell, amely két elektromos és két konnektoros hibrid verzióban érkezik.

Hivatalos: ezt az autót fogja Szegeden gyártani a BYD, egészen különleges lesz – kezdhet nagyon aggódni a Suzuki / Fotó: NurPhoto via AFP

A gyártó ütemterve szerint 2025 végére telepítik és hangolják be a robotokat, 2026 januárjában indul a próbagyártás, míg a sorozatgyártás 2026 második negyedévétől pöröghet fel – számolt be róla a Vezess.hu. Ezzel Szeged bekerül a BYD globális termelési láncába, a magyarországi üzem pedig a márka európai terjeszkedésének egyik kulcspontjává válhat.

Az elektromos Atto 2 két akkumulátorral lesz elérhető:

a 45,1 kilowattórás csomag 312 kilométeres,

a nagyobb, 68,4 kilowattórás változat 430 kilométeres WLTP-hatótávot ígér.

A villanymotor teljesítménye 176, illetve 204 lóerő, a lítium-vasfoszfát-akkupakk pedig 155 kilowattal tölthető egyenáramon.

A szegedi üzemben ugyanakkor nemcsak az elektromos verzió készül majd, hanem a teljesen új DMi konnektoros hibrid is. Ebben a 7,8 vagy 18 kilowattórás akkumulátort egy 1,5 literes, 98 lóerős, négyhengeres benzines motor támogatja, amely elsősorban generátorként működik: tölti az akkumulátort, miközben a hajtást túlnyomórészt a villanymotor végzi. A rendszer összteljesítménye 212 lóerő, ami a BYD ígérete szerint dinamikus működést és alacsony fogyasztást eredményez.

A hajtáslánc szükség esetén soros hibridből párhuzamos hibrid üzemmódba is átkapcsol, amikor mindkét motor becsatlakozik a hajtásba. Ez különösen praktikus városi zónákban, ahol elektromos üzemet írnak elő, vagy hosszabb utaknál, amikor a benzinmotor hatékonyabb működést kínál.

A rendszer az akkumulátor töltöttségét automatán 25 és 70 százalék között tartja, ezzel igyekszik optimalizálni a teljesítményt és a fogyasztást.

A BYD döntése nemcsak a magyar autóipar munkaerőpiaci és gazdasági lehetőségeit bővíti, hanem új technológiai tudásbázist is hozhat az országba. A szegedi Atto 2 gyártása várhatóan komoly figyelmet kap majd mind a régióban, mind az európai járműpiacon, hiszen a hibrid és elektromos meghajtású modellek iránti kereslet folyamatosan növekszik. A következő hónapokban kiderül, milyen ütemben haladnak a gyárépítési és -telepítési munkák, és hogyan illeszkedik a magyar üzem a BYD globális stratégiájába.