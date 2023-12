Több ukrán megyét támadtak az oroszok rakétákkal, civil áldozat is volt

Ismét orosz rakétatámadás érte a kelet-ukrajnai Harkiv megye azonos nevű központját, legkevesebb egy ember megsebesült – közölte a régió kormányzója a Telegramon.

Fotó: Bloomberg

Oleh Szinyehubov elmondta, hogy hat Sz-300-as rakéta csapódott be a város két kerületébe, és több lakóépület megrongálódott. Ihor Tyerehov, Harkiv polgármestere öt rakétáról számolt be. Orosz rakétatámadás érte az Ukrajna középső részén található Dnyipropetrovszk megyét is. Szerhij Liszak, a megye kormányzója Telegramon közölte, hogy egy civil meghalt, négy ember megsebesült, kettő közülük súlyosan. Az ukrán energetikai minisztérium mindeközben bejelentette, hogy

csütörtökön támadás érte a Donyeck megyében található Toreck szénbányáját, hozzátéve, hogy egy ember megsebesült, és jelentős károk keletkeztek.

Az éjszaka folyamán több határ menti települést is orosz támadás ért. Összesen 17 támadást hajtottak végre 9 település ellen, az ukrán védelmi erők 61 robbanásról számoltak be. Civil áldozatokról és a civil infrastruktúrában keletkezett károkról nem érkezett jelentés.