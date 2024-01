Hatalomátvételre és fegyverkezésre készült egy csoport Magyarországon, 150 rendőr 10 helyszínen csapott le, összesen tizenegy emberrel szemben intézkedtek, kettőt őrizetbe vettek – közölte a Police.hu.

A csoport állítólag az ország irányításának átvételére készült, és kilátásba helyezte a magyar rendőrök és katonák lefegyverzését is, amennyiben azok ellenállást tanúsítanak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vetett véget a szervezkedésnek. Az egyik közösségi videómegosztó portálra került fel tavaly novemberben egy olyan videó, melyen a tagok bejelentették, hogy

megalakítják a Szkíta Magyarországot, és megindították a nemzeti szabad katonai csapatok felfegyverzését.

Bejelentették azt is, hogy mind a volt, mind a jelenlegi kormánytagokat le fogják tartóztatni. Elmondták, hogy rövidesen megtörténik a magyar rendőrség lefegyverzése és a katonaság átállítása, amennyiben azok ellenállást tanúsítanak.

A rendőrség közlése szerint a művelet tervezésekor nem volt kizárható, hogy a tagok lőfegyverrel rendelkeznek, ezért a rajtaütések végrehajtására felkérték a Terrorelhárítási Központot, illetve a műveleti szolgálat egységeit és a bevetési osztályt is.

A Veszprém, Pest, Zala, Bács-Kiskun vármegyékben, illetve Budapesten végrehajtott akcióban közel 150 rendőr egyszerre 10 helyszínen tartott elfogásokat és kutatásokat. Összesen 11 emberrel szemben intézkedtek, közülük nyolcat – hét férfit és egy nőt – gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók,

majd egy 53 éves murakeresztúri, egy 68 éves veszprémi és egy 88 éves váci férfit őrizetbe vettek.

A nyomozók több helyszínen éles maroklőfegyvert, lőszereket, AK gépkarabélyt találtak, továbbá gáz- és riasztófegyvert, valamint gumilövedékes fegyvereket és légfegyvereket foglaltak le.

A lefoglalt tárgyak között szerepelnek még különböző – a magyar állam létezését tagadó – dokumentumok és a Szkíta Magyarország nevű szervezettel kapcsolatos iratok is. A nyomozók találtak olyan okmányokat is, amiket a társaság állított ki tagjainak. Ezek között voltak személyazonosító igazolványok, forgalmi engedélyek, de még diplomáciai mentességet igazoló papírok is. A rendőrök lefoglalták a szervezet tagjainak informatikai eszközeit és elektronikus adatait is a további bizonyítékok beszerzése érdekében.