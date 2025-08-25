Most lett elege Szlovákiának Ukrajnából: Fico nem szívbajos, Zelenszkij erre álmában sem gondolt - ez lehet a válaszcsapás a Barátság vezeték szétlövésére

Elmondása szerint a szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát. Blanar megjegyezte, hogy erről telefonon tárgyalt ukrán kollégájával, Andrij Szibigával, akinek hangsúlyozta „A lényeg az, hogy a Slovnaft üzem, amely a Druzsba olajvezetéken áramló orosz olajat dolgozza fel, termékeket, benzint vagy dízelt állít elő, és jelenleg Ukrajna fontos dízelszállítója."

Ukrajna sorozatosan támadja a Barátság-vezetéket

Szibiga azt mondta, beszél az ukrán kormány miniszterelnök-helyettesével is, aki az európai integrációért felelős, és tájékoztatni fogja az álláspontunkról.

Megértjük, hogy ez nehéz Ukrajnának, de ez az infrastruktúra nagyon fontos számunkra. Különösen akkor, amikor látjuk, hogy Ukrajna maga is károsítja az érdekeit, kockáztatva, hogy elegendő mennyiségű üzemanyag nélkül marad a területén

– tette hozz Blanár.

A miniszter felidézte, hogy az EU még januárban kinyilvánította az energetikai infrastruktúra sérthetetlenségét, és felszólította az összes harmadik felet, köztük Ukrajnát és Oroszországot, hogy tartsák tiszteletben ezt. Ezzel kapcsolatban Szlovákia és Magyarország közös nyílt levelet küldött az európai diplomácia vezetésének, amelyben követelték az energiaellátás biztonságának garantálását.

Blanar hangsúlyozta az ukrajnai háború mielőbbi befejezésének szükségességét is, ami elősegíthetné a béketárgyalásokat és megállíthatná a kritikus infrastruktúra elleni támadásokat.

„Kiderült, hogy ez béketárgyalásokhoz vezethet, mert csak így lehet megállítani az energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös támadásokat: Ukrajna részéről Oroszország és fordítva, Oroszország részéről Ukrajna ellen” – jegyezte meg a miniszter.

Fico nekiment Ukrajnának

