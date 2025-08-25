Meditop-alapítók: nem akartunk apró láncszemek lenni egy nagy gépezetben

A Meditop Gyógyszeripari Kft. máig tartó modern kori sikertörténete 1995-ben kezdődött, nem mindennapi körülmények között. A két társalapító, dr. Ács Zoltán és dr. Greskovits Dávid a Kávészünet legújabb epizódjában elmesélték, hogy egy nigériai gyógyszergyártó cég vezetői pozíciójában váltották egymást, majd hazatérve úgy döntöttek, hogy saját vállalatot alapítanak. Volt olyan pont, amikor egy külföldi partner kilépése miatt az árbevétel nagy része hirtelen eltűnt, de a hullámvölgyeken valahogy mindig sikerült túllendülniük. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ma már több mint negyven országban regisztrálják a Meditop készítményeit.

Magyar know-how, svájci–német gyógyszeripari együttműködéssel

A két szakember a nigériai kiküldetés előtt a Richter tablettázóüzemében dolgozott, de a külföldi találkozásuk során egyetértettek abban, hogy itthon már valami sajátot szeretnének létrehozni, nem pedig egy nagy cég egyik fogaskerekeként dolgoznának tovább az egészségügyi területén. Dr. Greskovics Dávid tért haza elsőként, és miután néhány év tapasztalatot még gyűjtött a Richter kutatás-fejlesztési részlegén, csatlakozott a Meditophoz, dr. Ács Zoltán mellé.

A gyógyszergyártás rendkívüli tőkeigényes iparág, a Meditop is a használt gépektől jutott el a legmodernebb berendezésekig / Fotó: Science Photo Library via AFP

„Szilárdfázisú gyógyszergyártóként a legnagyobb kihívás kezdetben a kapacitások felépítése volt, hiszen az eszközök eurómilliókba kerülnek. Nagy utat jártunk be a használt gépektől odáig, hogy ma már az üzemünkben a legmodernebb berendezésekkel dolgozunk, köztük olyan technikai megoldásokkal, amelyek Magyarországon máshol nem találhatók meg” – elevenítették fel a vállalat evolúcióját a szakemberek az MBH Bank közreműködésével készült Kávészünet legújabb epizódjában.

A cégépítés első komoly pénzügyi alapjait a svájci–német Ciba-Geigyvel kötött nemzetközi megállapodás garantálta. Igaz, a későbbiekben az akkor már Novartis néven futó gyógyszeripari vállalat döntése jelentette az első igazán komoly kihívást is. „Teljesen korrekt módon, a cég központjának átköltöztetése miatt közölték, hogy egy év múlva megszüntetik velünk az együttműködést. Az árbevételünk 60 százalékát akkor ennek a partnerségnek köszönhettük, úgyhogy muszáj volt átlendülnünk ezen a kihíváson” – mesélte dr. Greskovics Dávid. Arról is beszélt, hogy ez a példa is jól mutatja, hogy a vállalkozói életben „sosem szabad elhinni, hogy most már itt van a Kánaán”.

Erre a folyamatosan változó, kihívásokkal teli környezetre mutatott rá dr. Ács Zoltán is: „A Novartis pénzügyi igazgatója mondta nekünk még az első években, hogy egy cég életében három kritikus szakasz van: amikor kicsi, amikor közepes és amikor már nagy lesz.”

