Munkács megtámadása: rendkívül furcsa nyilatkozatot tettek az oroszok - ez fordulat

Az orosz külügyminiszter NBC Newsnak adott interjújában sok más egyéb mellett az egyik legnagyobb ukrajnai magyar város, Munkács megtámadása is szóba került. A műsorvezetőnő azt kérdezte, hogy miért bombáztak le egy amerikai tulajdonú gyárat a magyar határ közelében. Lavrov ugyanakkor kijelentette, hogy „Oroszország soha, de soha nem célzott szándékosan olyan létesítményeket, amelyeknek semmi közük nincs Ukrajna katonai képességeihez”.

Lavrov nem tudott az ukrajnai magyar város, Munkács megtámadásáról / Fotó: AFP



Továbbá Lavrov azt az állítást is cáfolja, hogy polgári létesítményt ért volna a találat, szerinte „egyes emberek nagyon naivak, és ha látnak egy kávéfőzőt a kirakatban, azt hiszik, hogy ott kávéfőzőket gyártanak”. - írja az index. Hangsúlyozta, hogy hírszerzésük nagyon jó információkkal rendelkezik, és

kizárólag olyan célpontokat támadnak, mint katonai üzemek, katonai létesítmények vagy ipari üzemek. Azokat, amelyek közvetlenül részt vesznek az ukrán hadsereg számára készülő katonai felszerelések gyártásában.

Nem véd a külföldi tőke

Lavrov arról is nyilatkozott, hogy sem az amerikai, sem a magyar tőke nem jelent védelmet, „de ha Önök úgy gondolják, hogy ha egy olyan vállalatban van amerikai tőke, amely fegyvereket gyárt oroszok megölésére, akkor az – legyen az amerikai, magyar vagy bármely más – tőke felmentést ad azoknak, akik fegyvert gyártanak ellenünk, én nem így látom. Ez nem igazságos. Ez – úgy mondanám – imperialista hozzáállás”.

Megkérték, hogy erősítse meg a támadást, de Lavrov kitért a kérdés elől:

Nem mondtam, hogy megerősítem azt az incidenst. Soha nem is hallottam róla.

Hozzátette, mindössze egy retorikai kérdést tett fel a műsorvezetőnek: „Ön tényleg azt hiszi, hogy ha egy vállalat fegyvereket gyárt, és része az ukrán katonai gépezetnek, amelynek célja az orosz állampolgárok megölésére szolgáló eszközök előállítása, akkor pusztán azért, mert ebben a vállalatban van amerikai tőke, mentességet kell élveznie? Ez volt a kérdésem”. Megismételte, hogy nem hallott az esetről, de ha valaki küld neki hivatkozást az incidensre, akkor utánanéz.