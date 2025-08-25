Az elérhető luxus a drágulás nyertese – a legfontosabb a fogyasztói márkahűség biztosítása

A vonzó újdonságokat nyújtó vállalatoktól a fogyasztók nem fordulnak el az áremelkedés idején sem. A márka iránti bizalomnak köszönhetően ugyanis át tudják hárítani a megnövekedett költségeket a fogyasztókra anélkül, hogy jelentős keresletcsökkenést szenvednének el. Ennek ékes példája a Ralph Lauren, amely az elmúlt nyolc évben tudatos stratégiával alakította át a márkáját: a prémiumkínálatra és a fogyasztói márkahűségre helyezte a hangsúlyt, s ezáltal sikerült elérnie, hogy ma az átlagos termékára a korábbi duplája – írja a The Washington Post.
Patrice Louvet vezérigazgató szerint a cél az volt, hogy a vásárlók a magasabb árak mellett is valódi értéket érezzenek, és a márka vonzóvá váljon a teljes áron fizető, minőséget kereső fogyasztók számára.
A stratégiával a Ralph Lauren 1,4 millió új vásárlót szerzett, főként nőket a fiatalabb és a luxus iránt érdeklődő rétegekből. A vállalat az idei első negyedévben 14 százalékkal, 1,7 milliárd dollárra növelte árbevételét, miközben részvényei árfolyama az elmúlt öt évben megnégyszereződött.
A Ralph Lauren ezzel nincs egyedül. A Coach, a Birkenstock, az Urban Outfitters (Anthropologie, Free People márkák) vagy a svájci sportszergyártó On hasonlóan az erős márkaértékre épít, és szintén sikeresen emeltek árakat.
A márkás termékek ára sem nőhet többletérték nyújtása nélkül. Az amerikai vásárlók egyre tudatosabbak, összehasonlítják az árakat, akciókra várnak, és csak akkor hajlandók többet fizetni, ha a pénzükért kapnak valamilyen pluszt, értéktöbbletet.
Ha az ár nő, annak vagy a minőség javulását, vagy valamilyen újdonságot kell jelentenie
– magyarázta Janine Stichter, a BTIG kiskereskedelmi elemzője a lapnak.
A felső középosztálybeli vásárlók közül sokan elfordultak a klasszikus luxusmárkáktól, például a Louis Vuittontól, a Diortól vagy a Guccitól, mivel ezek a drágulás mellett kevés újdonságot nyújtanak. Ők ehelyett olyan alternatívákat keresnek, amelyek még mindig prémiumérzetet adnak, de elérhetőbb áron.
„Minden a márkaértéken múlik – mondta Simeon Siegel, a BMO Capital Markets vezető elemzője. –Akár vámnyomásról, akár ellátási lánci gondokról, akár kikötői sztrájkról van szó, a márkaérték az, ami lehetővé teszi, hogy a cégek átvészeljék a költségingadozásokat, emeljék az áraikat, és a többletköltséget áthárítsák a fogyasztókra.”
A Birkenstock júliusban emelt árat, ami az eladásokra semmilyen negatív hatással nem volt. Az On 32 százalékos forgalomnövekedést ért el, miközben innovációval és minőségorientált kommunikációval indokolta a magasabb árakat. A Coach az elmúlt évben 6,8 millió új vásárlót vonzott Észak-Amerikában, főként Z és Y generációs fogyasztókat, és a promóciók csökkentésével sikerült fenntartania a prémiumérzetet. Az Anthropologie rekordbevételt ért el azzal, hogy visszafogta az akciókat, és inkább a teljes árat fizető vásárlókat célozta meg.
A siker kulcsa tehát a márkaértékben rejlik: abban, hogy a vásárló elhiggye, a magasabb ár mögött valódi minőség, tartósság vagy exkluzivitás áll. A Ralph Lauren és társai bizonyítják, hogy nem feltétlenül a legolcsóbb, hanem a legmeggyőzőbb márkák kerülnek ki győztesen.
A vásárlói elégedettség közvetlen hatással van az üzleti teljesítményre
A fogyasztók megszerzésének költsége nőtt az elmúlt években, így a vállalatoknak egyre fontosabb a márkahű ügyfelek megtartása. Azok a cégek, amelyek kiemelten foglalkoznak az ügyfélélmény fejlesztésével, nemcsak a piaci versenyben tudnak kitűnni, hanem a munkavállalóik lojalitását is növelik.
