Az elérhető luxus a drágulás nyertese – a legfontosabb a fogyasztói márkahűség biztosítása

A vonzó újdonságokat nyújtó vállalatoktól a fogyasztók nem fordulnak el az áremelkedés idején sem. A márka iránti bizalomnak köszönhetően ugyanis át tudják hárítani a megnövekedett költségeket a fogyasztókra anélkül, hogy jelentős keresletcsökkenést szenvednének el. Ennek ékes példája a Ralph Lauren, amely az elmúlt nyolc évben tudatos stratégiával alakította át a márkáját: a prémiumkínálatra és a fogyasztói márkahűségre helyezte a hangsúlyt, s ezáltal sikerült elérnie, hogy ma az átlagos termékára a korábbi duplája – írja a The Washington Post.

A fogyasztói márkahűség menőöv a válság idején, az elérhető luxust kínáló cégek pedig még növekedni is tudnak, úgy, mint a Ralph Lauren is/ Fotó: Sorbis / Shutterstock

Patrice Louvet vezérigazgató szerint a cél az volt, hogy a vásárlók a magasabb árak mellett is valódi értéket érezzenek, és a márka vonzóvá váljon a teljes áron fizető, minőséget kereső fogyasztók számára.

A stratégiával a Ralph Lauren 1,4 millió új vásárlót szerzett, főként nőket a fiatalabb és a luxus iránt érdeklődő rétegekből. A vállalat az idei első negyedévben 14 százalékkal, 1,7 milliárd dollárra növelte árbevételét, miközben részvényei árfolyama az elmúlt öt évben megnégyszereződött.

A Ralph Lauren ezzel nincs egyedül. A Coach, a Birkenstock, az Urban Outfitters (Anthropologie, Free People márkák) vagy a svájci sportszergyártó On hasonlóan az erős márkaértékre épít, és szintén sikeresen emeltek árakat.

A fogyasztók az elérhető luxust kínáló prémiummárkákat választják

A márkás termékek ára sem nőhet többletérték nyújtása nélkül. Az amerikai vásárlók egyre tudatosabbak, összehasonlítják az árakat, akciókra várnak, és csak akkor hajlandók többet fizetni, ha a pénzükért kapnak valamilyen pluszt, értéktöbbletet.

Ha az ár nő, annak vagy a minőség javulását, vagy valamilyen újdonságot kell jelentenie

– magyarázta Janine Stichter, a BTIG kiskereskedelmi elemzője a lapnak.

A felső középosztálybeli vásárlók közül sokan elfordultak a klasszikus luxusmárkáktól, például a Louis Vuittontól, a Diortól vagy a Guccitól, mivel ezek a drágulás mellett kevés újdonságot nyújtanak. Ők ehelyett olyan alternatívákat keresnek, amelyek még mindig prémiumérzetet adnak, de elérhetőbb áron.