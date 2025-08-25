Deviza
EUR/HUF395.88 +0.12% USD/HUF338.29 +0.17% GBP/HUF457.04 +0.18% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF92.83 +0.03% RON/HUF78.31 +0.04% CZK/HUF16.12 +0.13% EUR/HUF395.88 +0.12% USD/HUF338.29 +0.17% GBP/HUF457.04 +0.18% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF92.83 +0.03% RON/HUF78.31 +0.04% CZK/HUF16.12 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mesterséges intelligencia
tehetség
Szilícium-völgy
agyelszívás
innováció
kutatás és fejlesztés
technológiai cégek

Belerenghet a Szilícium-völgy a technológiai óriások új gyakorlatába, befellegezhet az innováció bölcsőjének

A fejlesztőkért folytatott harcban új módszert vet be a Microsoft, a Meta, az Amazon és az Alphabet. A nagy vállalatok a startupok felvásárlása helyett inkább elcsábítják azok alapítóit és kulcsembereit. A rövid távon előnyös tehetségvadászat veszélyeztetheti azt az innovációs rendszert, amely hosszú távon éppen a nagy tech cégek sikerének alapját adja. Ezzel pedig a Szilícium-völgy eddigi innovációs motorja megszűnhet.
Németh Anita
2025.08.25., 06:08
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Az olyan nagy technológiai cégek, mint a Microsoft, a Meta, az Amazon vagy az Alphabet soha nem látott mértékben versenyeznek a mesterséges intelligencia terén tehetséges fejlesztőkért. A Szilícium-völgy vállalatai milliárdokat is kifizetnek azért, hogy a világ legjobbjai dolgozzanak náluk.

szilícium-völgy
Eddig a startupok voltak a Szilícium-völgy innovációs motorjai / Fotó: LoveMetaverse / Shutterstock (illusztráció)

Ez a szilícium-völgyi technológiai óriások tehetségek megszerzésére irányuló új módszere

Az új tehetségek megszerzéséhez az amerikai technológiai óriások új módszert alkalmaznak: míg korábban felvásárolták az innovatív startupokat és kkv-kat, addig manapság átcsábítják az alapítókat és a kulcsembereket, gyakran a technológiát is licencelve. Miután pedig a nagyok elszívták a kis vállalatok lényegi részét, a kiüresített céget magára hagyják.

Az új gyakorlat gyorsabb és egyszerűbb a korábbinál: nem igényel integrációt vagy hatósági engedélyt, ráadásul az antitröszt-ellenőrzéseket is elkerülik vele.

A Microsoft például tavaly vitte el az Inflection AI vezérét, Mustafa Suleymant, aki ma a Copilot MI-termék irányításáért felel, és 650 millió dollárt fizetett a cégnek licencért. A Meta júniusban tett hasonlót a Scale AI nevű adatszolgáltatóval: 14,8 milliárd dolláros befektetésért cserébe megszerezte a vezérigazgató Alexandr Wangot és csapatát.

Az új gyakorlat veszélyezteti a Szilícium-völgy eddigi működését

A The Wall Street Journal cikkében rávilágít, hogy ez a gyakorlat aláássa a Szilícium-völgy kockázatitőke-alapú startupkultúráját. A hagyományos modellben a startupok nagy kockázat mellett hatalmas hozamot érhetnek el, amiből az alapítók mellett a befektetők és a dolgozók is részesülnek. 

Eddig ugyanis az volt az íratlan szabály, hogy óriási kockázatok vállalásával óriási nyereség remélhető. A legtöbb startup ugyan elbukik, de amelyek sikeresek, százszoros vagy még nagyobb hozamot termelnek a befektetőknek, és gazdaggá tehetik azokat az alkalmazottakat is, akik részvényopciók ígéretével csatlakoztak. Az ilyen meggazdagodásról és az új szupergazdagokról lapunk nemrég számolt be.

A Szilícium-völgy innovációs gépezete nemcsak a sztárkutatókból és -fejlesztőkből áll, hanem azokból is, akik értékesítéssel, marketinggel, HR-rel vagy nagyszabású mérnöki feladatokkal tartják mozgásban a gépezetet. Ők pedig most a vesztes oldalra kerültek, mivel a tehetségek kivásárlásával sok olyan alkalmazott maradhat hoppon, akik részvényopciókra számítanak, mivel az innovátor vállalat gyakorlatilag azelőtt kiürül, hogy felvásárolnák, vagy bevezetnék a tőzsdére.

A dolgozók elvesztik a rendszerbe vetett bizalmukat, és a kreativitást támogató, az innováció bölcsőjének számító startupok helyett inkább a biztos megélhetést nyújtó nagyvállalatokat választják.

Az biztos, hogy a tehetségek kivásárlása rövid távon segíthet az élre törni a mesterséges intelligencia területén folytatott versenyben, ugyanakkor a nagy vállalatoknak azt is érdemes szem előtt tartaniuk, hogy ez meg is fojthatja az eddigi innovációs motort. Ezen pedig végül maguk a tech óriások is veszíthetnek.

A Microsoft, az Alphabet, a Meta és az Amazon 2020 óta több mint száz céget vásárolt fel egészében, és több száz másikba fektetett be. Néhány felvásárlás később kulcsfontosságúvá vált. Így történhetett, hogy a Google 2005-ben 50 millió dollárért megvette az Androidot, ami ma mobilstratégiájának központi eleme, az Amazon pedig 2015-ben 350 millióért megszerezte az Annapurna Labst, amely saját csipjeinek alapját adja. A kérdés, hogy a tehetségek elszipkázásával lesznek-e még ilyen úttörő vállalkozások.

A szilícium-völgyi szupergazdagok legújabb divatja - sokak szerint Istent játszanak

A szilícium-völgyi vezetők magas értelmi intelligenciával megáldott gyereket szeretnének, képesek akár több százezer dollárt is kifizetni embriók genetikai vizsgálatáért és párközvetítésért, hogy növeljék ennek az esélyét. A Szilícium-völgyben az okosság akkora elvárás, hogy a legjobb óvodák már IQ-tesztet kérnek.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
751 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
tehetség

Belerenghet a Szilícium-völgy a technológiai óriások új gyakorlatába, befellegezhet az innováció bölcsőjének

A rövid távon előnyös módszer veszélyeztetheti az innovációs rendszert.
30 perc
vállalat

Meditop-alapítók: nem akartunk apró láncszemek lenni egy nagy gépezetben

Vállalkozóként sosem szabad elhinni, hogy itt van a Kánaán.
2 perc
ételszínezék

Jelentékeny lépésre készül az egyik legnagyobb müzligyártó – nem várhatott tovább a döntéssel

Száműzi a mesterséges színezőanyagokat a gabonapelyhekből az egyik legismertebb márka.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu