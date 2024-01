A politikai kommunikációs csatározások, a nemzetközi biztosítás, és a parti-őrség tevékenysége sem képes csitítani a jemeni húszik portyázásait, és a kereskedelmi hajókat érintő atrocitásokat. Több hajózási társaság a napokban bejelentette, bizonytalan ideig elkerüli a Vörös-tengert, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát.

Egyelőre azonban teljesen nem nullázódott le a hajóforgalom az érintett területeken, ami a végletekig feszíti a tengerészek idegszálait. Reakciójuk érthető: a biztos halál szelét érzik.

Sorra támadják meg a kereskedelmi hajókat a jemeni húszik

A Bloombergnek nyilatkozó Artem egyike volt annak a három embernek, ki a támadás délutánján kapitányi hídon tartózkodott. A tengerész szerint a robbanás 10 méterrel a 60 ezer tonnás teherhajó felett történhetett, de a detonáció olyan erős volt, hogy még a hajtómű alatti ebédlőben is hallották kollégái a detonációt. Életüket valószínűleg az aznapi erős szélnek köszönhetik, ami eltérítette a robbanószerkezetet.

A hajó kapitánya azonban azonnal az úgynevezett fellegvárba parancsolta a teljes legénységet, ami egy olyan biztonságos helység, ahová kalóztámadások esetén menekülhet a személyzet. A hídon tartózkodók, köztük Artem is azonnal vészjeleket küldtek. Tény, szerencséjük volt, megúszták a támadást, azonban aznap nem ez volt az egyetlen atrocitás. Mindazonáltal Artem csak sírva tudott beszélni a traumáról a WhatsAppon is. Hangsúlyozta, hogy a hívás alatt a körülötte lévő tengerészek is sírva fakadtak, ami „nagyon ijesztő”.

Artem bátornak bizonyult, hogy vállalta a beszélgetést, ugyanis sok tengerész legalább a neve elhallgatását kéri, ugyanis munkáltatóik megtorlásától félnek. De az egész hajózási ágazaton eluralkodott a paranoia, ugyanis attól tartanak, hogy ha bármilyen módon felhívják a figyelmet flottájukra, könnyen célponttá válhatnak.

Kerülőút, te drága!

A Vörös-tengeren áthaladó tengerészek számára a kerülőutak, a Jóreménység-fok megkerülése, hatalmas megkönnyebbülést jelent - a hajózási társaságok számára pedig a költségeik megugrását hozza.

A világkereskedelem több mint 10 százaléka a Szuezi-csatornán halad keresztül, és Afrika megkerülése 5000 mérföldet, és milliós költséget jelent a cégeknek. Most naponta mintegy ezer tengerész halad át a Bab el-Mandeb szoroson, azon a keskeny átjárón, ahol sok támadás történt.

Artemet, - aki családjával együtt az Mariupolból menekült el, amikor 2022-ben az orosz légicsapások elkezdődtek – a robbanás az Ukrajnában átéltekre emlékeztette. Félelménél azonban erősebb volt dühe, amikor kiderült, hogy a Vörös-tengeren át mennek, kerülőút helyett. Most parton van a családjával együtt, de hamarosan ismét útra kel – ha azonban egy újabb vörös-tengeri átkelés vár rá, akkor kijelentkezik, a történtek után abból többet nem vállal – hangsúlyozta.

Folyamatosan veszélyt jelentenek a tengerészekre a húszik

„Mindannyian féltünk”

Egy indiai vezető hajózási tiszt szintén elmesélte, hogyan jutottak át a veszélyes területen.

Féltünk. Semmiféle biztonsági eszközünk sem volt egy esetleges helikopteres támadás ellen

– hangsúlyozta a Bloombergnek a neve elhallgatását kérő tengerész. Hajójával a megszokottnál gyorsabban mentek, 20 csomóval. Fontos volt, hogy ne lassítsanak, és mindenképpen maradjanak mozgásban. Ugyanakkor még így is

nagyjából két napba telt, mire átjutottak a kockázatos vizeken.

A rangidős tiszt közben ragaszkodott nap rutinjához: reggelire tojást evett, szabadidejében pedig lement a hajó edzőtermébe. Közben persze nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy egy esetleges dróntámadás által gyújtott tüzet igen nehéz lenne eloltani a hajón, ugyanis a rakomány is gyúlékony.

Végül átjutottak, de társaival ismét görcsbe rándult a gyomruk, ugyanis amikor éppencsak elhagyták a kockázatos területet, segélyhívást kaptak, a mögöttük jövő konténerszállítót ugyanis megtámadták.

Ahogy a tiszt családja tudomást szerzet a veszélyes helyzetről azonnal hazahívták, de a tengerész csak a veszélyes munkája segítségével tudja eltartani családját.

Így megy ez szinte naponta a Vörös-tenger déli részén. És, hogy mi várható? Egyelőre a helyzet gyors megoldódásában naivitás lenne bízni. Az izraeli háború keltette szikra lassan kész lángcsóvává nő a Közel-Keleten. Józan ésszel most csak annyit lehet kijelenteni, hogy inkább a térség elkerülésével kellene számolniuk a hajótársaságoknak, ha erre nem hajlandóak, akkor minden jel arra mutat, hogy tartósan veszélyeztetik alkalmazottaikat jövőben.