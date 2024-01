Szándékos orosz provokáció volt a robotrepülő akciója a lengyelek szerint

Orosz provokáció lehetett a robotrepülőgép múlt pénteki behatolása Lengyelország légterébe – jelentette ki Jacek Siewiera, a lengyel államfői hivatal kötelékében működő Nemzetbiztonsági Iroda (BBN) főnöke a TVN 24 kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva. Siewierát azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a múlt héten egy, a NATO által utólag orosz robotrepülőgépként azonosított légi eszköz repült be Ukrajna felől a lengyel légtérbe.

Fotó: AFP

A jelenlegi tudásunk annak megerősítéséhez elegendő, hogy a rakéta az orosz rendszerekből származott, az eszköz látható volt a lengyel rádiólokátorokon, majd elhagyta Lengyelország területét

– válaszolta a hírszerzőfőnök.

Arra a kérdésre, hogy az oroszok szándékosan irányították-e a rakétát Lengyelország fölé, Siewiera leszögezte, hogy nehezen feltételezhető, hogy a lengyel határtól 40 kilométeres távolságban történt behatolás véletlenszerű lett volna, hiszen az ilyen röppálya nagyon jelentős mértékben sérti a légteret. Hozzátette, hogy nem zárhatja ki, és a szövetségesek sem zárják ki a szándékosság lehetőségét. Oroszország részéről magas a tesztelés kockázata, mivel Moszkvában tudják, hogy új lengyel kormány lépett hivatalba, és személycserék történtek a lengyel hadsereg élén is.

Ebben az összefüggésben a BBN főnöke a GPS-rendszer megzavarására is utalt, amelyet az év végén Lengyelország egyes, stratégiai jelentőségű térségeiben észleltek. A szankciók ellenére Oroszország továbbra is képes rakétagyártásra, és ezeket a fegyvereket beveti a jelenlegi intenzív ukrajnai légitámadásokban – állapította meg Siewiera.

A BBN vezetője utalt a közeledő oroszországi elnökválasztásra, valamint a fehéroroszországi helyhatósági és parlamenti választásokra is, és úgy ítélte meg, hogy Moszkva ebben az időszakban jelképes győzelmekre is törekedni fog, és ehhez a kevésbé korszerű berendezések alkatrészeiből előállított rakétákat is felhasználhatják.

Ez óriási fenyegetést jelent számunkra, akkor is, ha nem provokációkra szánják őket, hiszen ezek a rendszerek pontatlanok lesznek

– emelte ki Siewiera.

Járőrözésbe kezd Lengyelország a múlt heti légtérsértés után A lengyel légtér védelmére folyamatos járőrözésbe kezdett kedd hajnalban két lengyel és két amerikai F–16-os vadászgép, valamint egy utántöltő repülőgép, az orosz légierő Ukrajna elleni intenzív támadásai hatására.

Hangsúlyozta azt is, hogy Európának háborús gazdaságra kell áttérnie, ahogyan ezt Oroszország teszi. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben Lengyelországban azonos állásponton van Andrzej Duda elnök és Donald Tusk kormánya is.

Amennyiben Ukrajna akármilyen tekintetben elveszíti a háborút, az Oroszországi Föderáció erősebb lesz, mint 2022 előtt

– érvelt a BBN főnöke. Úgy vélte, hogy az Európai Unióban furcsa szokás, hogy mindenki árusítani akar és gyártani, de fizetni senki nem akar érte. Álláspontja szerint ezt a tendenciát meg kell fordítani.