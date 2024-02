A mezőhegyesi szupermén istállóváltása megtörtént – közölte Lázár János szerdán a közösségi oldalán.

Ajándék magyar csodaló Erdogan elnöknek: Főúr már a török kancák között hódít (Fotó: /Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda)

Az építési és közlekedési miniszter egyben a mezőhegyesi ménesbírtok vagyonkezelő alapítványának kuratóriumát is vezeti, így lehet friss információja Főúrról. A Világgazdaság egyébként a hét elején kereste a mezőhegyesi ménesbírtokot, hogy a ló sorsa felől érdeklődjön. Válasz nem érkezett, de Lázár János bejegyzése mindenesetre új információkkal szolgál a témában. A rövid tájékoztatás szerint

Főúr már a török kancák között hódít.

Ez pedig egyúttal megerősítette azt a hírt, hogy a ló törökországi leszállítása megtörtént.

Azt csak feltételezni lehet, de Lázár János szavaiból az is következik, hogy a nóniusz mén "apai" örömök elé néz és fedezőménként tartják a törökök. A fotók alapján úgy tűnik, hogy közúti szállításban biztosan volt része a nem mindennapi lónak, de hogy esetleg légiben is, az nem derült ki. (A kommentek közé Lázár János egy videót is feltöltött Főúr törökországi érkezéséről.)

Főúr történetéről a Világgazdaság is sokat írt. Ott kezdődött minden, hogy amikor Erdogan török elnök tavaly december közepén Budapesten jár, Orbán Viktor egy oat, Főúrat ajándékozta neki. A török álamfő sem érkezett üres kézze: ő egy Togg török elektromos autót hozott. A magyar miniszterelnök viccelődött is azon, hogy mindössze egyetlen lóerőért cserébe 435-öt kapott. Szakérő becslések szerint egyébként Főúr értéke legalább 5-10 millió forint.

A kérdéses ló a Mezőhegyesi Ménesbirtok büszkesége. A nóniusz magyar fajta, őse egy Nonius nevű világospej anglo-normann mén, ami 1816-ban érkezet Mezőhegyesre. A nóniusz aranykora a kiegyezés utánra tehető, azonban a második világháborút követően nehézségekbe ütközött a fajta fenntartása. A reneszánsz a Nóniusz Lótenyésztő Országos Egyesület 1989-es megalakulásához kötődik.