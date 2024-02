Szijjártó Péter a harmadik világháború veszélyeiről beszélt

A második világháború óta napjainkban van legrosszabb állapotában a globális biztonság, soha nem volt még ekkora a veszélye a harmadik világháború kitörésének, ezért a világszervezet az élére kell hogy álljon minden terrorellenes és béketörekvésnek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

Szijjártó Péter: az ENSZ-nek most az a fő feladata, hogy fellépjen a béke érdekében.

Fotó: AFP

Ennek kapcsán a világ újbóli blokkosodása ellen is felszólalt, mondván, hogy minél később rendeződik az ukrajnai és a közel-keleti helyzet, annál nagyobb ennek az esélye, márpedig ezen Közép-Európa és Magyarország egyszer már súlyosan rajtaveszített, ezért ehelyett konnektivitásra, kölcsönösen előnyös együttműködésre volna szükség.

Szavai szerint ehhez vissza kell hozni kölcsönös tiszteletet a nemzetközi politikába. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a veszélyek korából a béke korát teremtsük meg, illetve a fenntartható fejlődés korszakát – fogalmazott, hozzátéve, hogy

az ENSZ-nek vezető szerepet kell betölteni ezen erőfeszítésekben.

Leszögezte: az ENSZ épp azért jött létre, hogy platformként funkcionáljon az ellenséges államok között. És mi azt szeretnénk, hogy a szomszédunkban zajló háború mielőbb véget érjen, a Közel-Keleten pedig a terrorellenes műveletek sikerre vezessenek. Tehát az ENSZ-nek most az a fő feladata, hogy fellépjen a béke érdekében, és segítsen a terrorellenes küzdelem sikerre vitelében – jelentette ki.

Kitért arra is, hogy az ukrajnai és a közel-keleti háború esetében is fennáll az eszkaláció kockázata. Jól látszik, hogy erre vonatkozóan vannak is törekvések. Vannak törekvések arra, hogy mind az Ukrajnában zajló háborút, mind pedig a közel-keleti konfliktust kiterjesszék további országokra – húzta alá.

„Arra kérném a főtitkár urat és a tagállamokat is, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg azért, hogy elkerüljük az eszkalációt Ukrajnában és a Közel-Keleten, mert amennyiben akár egyetlen más ország is belevonódik bármely konfliktusba, akkor az nem áll meg azon ország határán, és

így reálissá válhat egy regionális, sőt globális háború fenyegetése”

– mondta.

Szijjártó Péter globális érdeknek nevezte a gázai terrorellenes műveletek sikerét, illetve arra is felhívta a figyelmet, hogy meg kell előzni a harcok átterjedését Libanonra, ezért segíteni kell a bejrúti kormányt.

Ugyanígy az ukrajnai háborúban is minél többen szállítanak fegyvert, minél több fegyvert szállítanak, annál hosszabb lesz a háború, annál több ember hal meg, annál nagyobb pusztítás jön, és minden egyes nap a háborúban sajnos magával hozza a továbbterjedés veszélyét – vélekedett.

Látszik, hogy itt is vannak törekvések arra, hogy különböző országokat beleprovokáljanak a háborúba. Nekünk, európaiaknak, NATO-tagoknak most az a legfontosabb feladatunk, hogy megakadályozzuk egy esetleges NATO-Oroszország konfliktus kirobbanását, ugyanis az nyilvánvalóan a harmadik világháború kitörésével megegyezne – tette hozzá.

Ezzel kapcsolatban pedig reményét fejezte ki, hogy

a globális békepárti többség hangja fel tud erősödni az ENSZ-ben a transzatlanti világ háborús pszichózisával szemben.

A miniszter közölte, hogy Magyarország kész segítséget nyújtani minden olyan törekvésben, amelynek a célja a béke előmozdítása, az országok közötti kulturált együttműködés.

Mi őszinte, nyílt, békepárti külpolitikát folytatunk, egy olyan külpolitikát, amely a kölcsönös tiszteletre törekszik – húzta alá. Hozzátette, ezért látható, hogy bár mi a nyugati szövetségi rendszerek tagjai vagyunk, NATO- és európai uniós tagország, de tudunk beszélni a keleti országokkal is.

Magyarország azon kevés államok egyike a világon, amelyek a szélrózsa minden irányába és a politikai rendszerek minden irányába képesek értelmes párbeszédet folytatni – jegyezte meg.

Megbízható szövetségesként számíthatnak Magyarországra, amikor a béke melletti kiállásról, emberi életek megmentéséről, a terrorszervezetek elleni harcról van szó

– összegzett.