A maga nemében párját ritkító videó került ki a napokban a világhálóra. Ebben egy ismert dán utazó-influenszer, ha úgy tetszik, utazóblogger, Gustav Rosted Magyarországi turistáskodásáról közölt egy csaknem 13 perces videóriportot.

Magyarországra utazott a dán híresség: „Debrecen Európa legnyomasztóbb helye” – mondta, ám mikor számon kérték, bevallotta, hogy jól érezte magát / Fotó: Gustav Rosted

A fiatal dán férfi egészen pontosan Debrecenbe látogatott el, amelyről kifejezetten negatív, már-már lejáratásra is alkalmas véleményt alkotott. Természetesen ezt megteheti, ugyanakkor az anyagban finoman szólva is tetten érhető a rosszindulat. Többnyire olyan szituációkat (hajléktalanokkal, illetve angolul nem beszélő járókelőkkel való párbeszéd vagy kocsmajelenet) rögzít, amelyek úgy mutatják be Magyarország második legnagyobb, egyben Európa egyik legjobb tőkevonzó képességű városát, mintha valamilyen harmadik világbéli roncsfalu lenne.

Hogy mutatja be Debrecent a dán híresség?

Gustav Rosted ráadásul mindezt meglepően nagy nyilvánosság előtt teszi. Tíz éve vágott bele a tartalomgyártásba, azóta 190 országban jár. Az összes csatornáján nagyjából egymillió követője van, és 2023 végéig összesen ötszáz millió elérést produkált.

Ezt a videót pedig péntek délutánig több mint 202 ezerszer indították el csak a Facebookon,

de a tartalom kikerült a YouTube-ra is. Így a világ legnagyobb videómegosztójának közönsége is részben úgy ismerheti meg Debrecent, mint

Európa legnyomasztóbb városát,

ahol az utcákon éhes emberek kéregetnek,

ahol senki nem beszél se németül, se angolul (de azért az itt épülő hightech BMW-gyár ezer magasan képzett embert mégis talál – a szerk.),

ahol fogatlan helyiekkel lehet csak 10/7-es söröket inni,

ahol lehangolók és régiek az épületek,

és ahol csak telefonfülkékből lehet telefonálni.

Azt azért legalább elismerte, hogy a Budapestről való eljutása kiváló volt, jó vonatok közlekednek, a jegy pedig olcsó, valamint hogy a debreceni emberek is kedvesek. Ezt azonban valamiért ő úgy viszonozta, hogy rendre kigúnyolta őket. Megemlítette azt is, hogy Debrecennek sok szép temploma van, és azt is nyugtázta, hogy milyen biztonságos, és hogy az időjárás is kedvezőbb, mint Dániában.

Aztán ahogy eléri a belvárost, mégiscsak rácsodálkozik a városképre. A videó végén már azt is megjegyzi, hogy Debrecen sokkal szebb annál, mint amire számított, és Bécshez hasonlította. A debreceni egyetemet is felfedezte, de azért azzal búcsúzik, hogy egy átlagos kedd este mindenki iszik és dohányzik, és ez „annyira magyar”.

Kiderült, mégiscsak tetszett Debrecen a dán hírességnek

Csakhogy a kommentelők nem hagyták annyiban a dolgot, és sokan szóvá tették, hogy Gustav Rosted Debrecen-ábrázolása finoman szólva sem fedi a valóságot. Először is felhívták rá a figyelmet, hogy a világ számos pontján találni sokkal nyomasztóbb helyeket Debrecennél, köztük a dán fővárost, Koppenhágát. Számtalan hozzászólás érkezett olyanoktól is, akik külföldiként már jártak itt. Mindannyian azt írták, hogy a város milyen szuper és egyáltalán nem lehangoló. Tényleg olyan sokan (magyarok és külföldiek egyaránt) jelezték ezt vissza, hogy a dán youtuber végül maga is kommentben reagált és elismerte:

Nagyon élvezte a debreceni tartózkodását.

Az igazság tehát győzött, mindez azonban Gustav Rostedre sok hatással nem volt. Legalábbis legújabb videóját azzal a címmel élesítette, hogy Utazás a Föld legelhízottabb országába, de ezzel most már Tongát és a tongaiakat örvendeztette meg.