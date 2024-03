„A kormány tegnapi ülésén megtárgyalta a jegybanktörvény módosítását. A parlamenti benyújtást megelőzően részletes és alapos egyeztetést folytatunk az Európai Központi Bank által megerősített javaslatról az MNB-vel.”

A cél világos: olyan szabályozásra van szükség, amely továbbra is garantálja a jegybank függetlenségét, egyben erősíti a Magyar Nemzeti Bank átláthatóságát és az állami hivataloktól is elvárt takarékos működését.

A pénzügyminiszter ezzel lényegében megerősítette a Bloomberg információit, miszerint a kormány visszaküldi további konzultációra a jegybank alapszabályának sokat vitatott módosítását, hogy ezzel is enyhítse a kormányzat és a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank közti feszültségeket. Mint azt a Világgazdaság megírta, a hírügynökség arról számolt be, hogy a kabinet szerdán vitatta meg, majd dobta vissza további konzultációra a jegybank alapszabályának módosítási beadványát, melyen keresztül a kormány delegáltjai szorosabb felügyelet alá vonhatnák a jegybank működését.

A Világgazdaság a hírrel kapcsolatban megkereste a Magyar Nemzeti Bankot is, a jegybank viszont nem kívánta kommentálni a Bloomberg információját. Korábban a Magyar Nemzeti Bank közleményben számolt be arról, hogy meglátásuk szerint a jegybankról szóló törvény módosítását célzó tervezet jelenlegi formája befolyást gyakorolna a jegybank függetlenségére. Matolcsyék kifogásolták, hogy a jogszabály egyes részei nemcsak további ellenőrzési joggal, hanem lényegében a jegybank alaptevékenységét is érinthető irányítási joggal ruházná fel a Felügyelőbizottságot, amely rálátna a jegybank alapítványaira is.