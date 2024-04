Az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek késése nagyon negatívan befolyásolja az ukrán védelmi erők azon képességét, hogy reagálni tudjanak a kelet-ukrajnai gépesített orosz támadások növekvő ütemére - közölte az Institute for the Study of War (ISW) amerikai háborúkutató agytröszt.

A lőszerhiány egyre nagyobb gondot okoz az ukrán katonáknak Fotó: AFP

A jelentés megjegyzi, hogy az amerikai biztonsági segítségnyújtás hosszú késedelme különösen negatív hatással van az ukrán katonai erők azon képességére, hogy reagáljanak a kelet-ukrajnai gépesített orosz támadások növekvő ütemére.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Alekszandr Sirszkij vezérezredes április 6-án arra figyelmeztetett, hogy különösen nehéz helyzet alakult ki a Donyeck régióban található Csasov Jartól keletre és Avdijivkától nyugatra – mindkét területen az utóbbi időben felerősödött. az orosz gépesített támadások szakasztól a zászlóaljig.

Szirszkij azt is megjegyezte, hogy az orosz csapatok szakaszos, százados és néha zászlóalj gyalogos támadásokat hajtanak végre bizonyos irányokban.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos előző napi híreket is ovashatja.