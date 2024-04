Az orosz-ukrán háború 773. napja - Újabb kegyetlen csapást mértek az orosz drónok Harkivra

Legkevesebb hat ember meghalt és tízen megsérültek egy orosz dróntámadásban az ukrajnai Harkivban - közölték helyi tisztviselők.



Az iráni gyártmányú Sahed drónok több épületet, köztük lakótömböket is eltaláltak. Fotó: Anadolu via AFP

A város polgármestere, Ihor Terehov azt mondta, hogy iráni gyártmányú Sahed drónok több épületet, köztük lakótömböket is eltaláltak szombat hajnalban. A rendőrség lakóházakban, benzinkutakban, középületekben és autókban keletkezett károkról számolt be.

A város polgármestere szerint "a szombat hajnali a támadás Harkiv békés lakosai ellen ismét azt bizonyítja, hogy Oroszország terrorista állam."

Csütörtökön virradóra lakótömbökbe és magánházakba csapódtak be drónok, legalább négy ember meghalt. Az áldozatok között a helyszínre érkező mentők is vannak. A múlt héten Oroszország új fegyvereket, légibombákat vetett be a város ellen. Ezeket főleg ipari területek megrongálására használták, de így is 5 áldozatot szedtek.

Repülőtereket támadtak ukránok

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Rosztovi területen lévő morozovszki repülőtérre pénteken, megsemmisítve legalább hat katonai gépet - közölte az az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). A tájékoztatás szerint támadást az SZBU hajtotta végre a hadsereg több egységével közösen. A repülőtéren kijevi információk szerint Szu-34-es bombázók és Szu-27-es vadászrepülők állomásoztak. Oroszország ezeket a repülőgépeket főként arra használja, hogy irányított légibombákat dobjon le az ukrán erők állásaira, illetve frontmenti városokra. Az SZBU szerint a megsemmisült gépeken kívül további nyolc szenvedett jelentős károkat, ezen felül mintegy húsz orosz katona halt meg vagy sérült meg.



Később az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy három másik oroszországi repülőteret is megtámadtak az egységeik.

A közlés szerint délelőtt az ukrán fegyveres erőkkel közösen dróncsapást mértek az oroszországi Szaratovi területen lévő Engelsz-2 légibázisra, ahol három Tu-95MSZ stratégiai bombázó vélhetően jelentős károkat szenvedett, és hét orosz katona vesztette életét. Találat érte a krasznodarszki régióban lévő jejszki orosz katonai repülőteret is. Az előzetes adatok szerint ott két Szu-25-ös teljesen megsemmisült, és négy katona halt meg. Ezenkívül drónok támadtak meg egy katonai repülőteret Kurszk városában is, erről részleteket nem fedett fel a hírszerzés.

Behívják a fiatalokat

Az ukrán vezérkar pénteken azt közölte a Facebookon, hogy a területi toborzóközpontok behívják a 25. életévüket betöltött állampolgárokat regisztrációs adataik pontosítására, orvosi vizsgálatra és a vonatkozó katonai regisztrációs dokumentumok elkészítésére. Volodimir Zelenszkij a héten írta alá azt a törvényt, amelynek értelmében 27-ről 25 évre csökkentették a mozgósíthatóság alsó korhatárát, emiatt azokat a 25-27 év közöttieket, akik már letöltötték sorkatonai szolgálatukat, átvezetik a tartalékosok névsorába.