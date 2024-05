Kritikus szinten az ápolóhiány: több tizezren hiányoznak az egészségügyi rendszerből

Akadhat olyan magyar kórház, ahol már nem található 40 év alatti dolgozó a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint – több mint 40 ezer ápoló hiányozhat a magyar egészségügyi rendszerből. Az egészségügyi dolgozók túlterheltsége és túlórája folyamatos a kórházi osztályokon, emiatt pedig egyre kevesebb ápoló van a betegágyak mellett.

Kritikus az ápolóhiány: sokan csak azért tanulnak nyelvet, hogy külföldön dolgozhassanak / Fotó: Antal Lívia

Korábban 20-25 ezer ápoló hiányzott az egészségügyi ellátórendszerből, az OECD átlagához képest, mostanra viszont a hiány már elérte a 40 ezret. A magyar beteggel magyarul kell beszélni, a külföldiekkel nem lehet a hiányt pótolni:

Munkavállalók esetében, akik nem magyar anyanyelven próbálják a magyar betegellátásban a betegeket ellátni, nem pótolják ezt a hiányt

– magyarázta dr. Balogh Zoltán, a a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. A Független Egészségügyi Szakszervezet adatai alapján további pályaelhagyókra kell felkészülnie az ágazatnak. „Most viszont az is látható, hogy az utóbbi egy hónapban ezer fős csökkenés volt, ami azért is furcsa mert most kapták meg a béremelést február végén a kollégák” – fogalmazott Soós Adrianna, aki szerint sokan nem annyit kaptak, mint amennyit vártak.

Az egyik nagy centrumkórház szakembere arról beszélt, hogy ahol dolgozik, szinte nincs is 40 év alatti ápoló – írja az ATV.

Sok ápolót a nyugdíjkorhatáron túl is visszajárnak dolgozni.

Ráadásul Magyarországon négy egyetemen képeznek angol nyelven ápolókat. Komáromi Zoltán szerint nagyon sokan azért tanulnak nyelveket, hogy elhagyhassák az országot.

A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára szerint a koronavírus-járvány alatt jól vizsgázott a magyar egészségügy, ezt a szervezettséget kellene átültetni a mindennapokba – amíg viszont nincs kész az átalakítás, felesleges sokkal több pénzt önteni a rendszerbe. Takács Péter beszélt arról is, hogy az egészségügy az egyik terület, amelyen a kiadások jövőre nem csökkenhetnek.