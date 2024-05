A városban portyázó medvecsapatot kellett kilőni Csíksomlyón

A településre rendszeresen bejáró, az emberek biztonságát veszélyeztető három medvét lőttek ki szerdára virradó éjszaka Csíksomlyón, miután a kukázáshoz szokott vadállatokat már nem lehetett elkergetni – számolt be róla a Székelyhon.ro hírportál. A lap Bors Bélát, Csíkszereda alpolgármesterét idézve írta meg, hogy a medvetrió az utóbbi időben naponta bejárt a lakóövezetbe, udvarokba törtek be, és a házakba is megpróbáltak behatolni élelem után kutatva.

Városban portyázó medvecsapatot kellett kilőni Csíksomlyón / Fotó: Shutterstock

A 112-es segélyhívóra leadott kedd esti riasztását követően is kivonult a Hargita megyei tűzoltóság, a mentőszolgálat, a csendőrség és a rendőrség, de már nem sikerült elűzniük a medvéket, ezért értesítették a veszélyes nagyvadak távol tartásáért felelős bizottság többi tagját, az állatorvost és a vadásztársulatot, és a testület a medvék kilövéséről döntött. Az alpolgármester megjegyezte, hogy a három fiatal medve nemrég vált le az anyjáról, az anyamedvétől pedig a kukázást tanulták, és nem féltek az emberek jelenlététől, a rendőrautók fényjelzéseire, a hangoskodásra sem reagáltak.

Miután az első lövés után az első medve elesett, a másik kettő továbbra sem volt hajlandó elmozdulni, így azokat is kilőtték. A három medvét három lövéssel terítették le biztonságos körülmények között. Noha a búcsú napját megelőzően, pénteken vadászkutyákkal hajtották el a Somlyó-hegy környéki medvéket, azok már szombat este visszatértek.

A lap a Kovászna megyei környezetvédelmi őrség közleménye alapján szerdán arról is beszámolt, hogy Miklósvárnál újabb medve pusztult el hétfő este közúti balesetben. Háromszéken idén ez a hatodik medve, amelyet jármű gázolt halálra, tavaly egész évben 18 nagyvad múlt ki ily módon. Múlt héten Uzon közelében a vonat ütött el egy anyamedvét és két bocsot, a harmadik bocsot egy Hargita megyei menhelyre szállították az illetékesek – idézte fel a lap.

Marosvásárhelyen is rendszeresen medveveszélyre figyelmeztetik a lakosságot.

A városháza szerdán közösségi oldalán tudatta, hogy az éjszaka folyamán egy kihelyezett csapdával sikerült befogni az egyik medvét, amely a Somostetőn garázdálkodott. Ugyanakkor arra kérte a városlakókat, hogy sötétedés után és a hajnali órákban kerüljék a Somostetőt és a futópályát, amíg sikerül az állatkert közelébe rendszeresen visszajáró másik nagyvadat is elszállítani – idézte a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal közleményét a Székelyhon.ro.

A medvékről – a biodiverzitás világnapja alkalmából a Királykő-hegység nemzeti parkját meglátogató – Klaus Iohannis államfőt is megkérdezte egy újságíró, aki azt akarta megtudni az elnöktől, hogy a kilövés helyett miért nem kábították inkább el és szállították máshova a csíksomlyói medvéket.

Iohannis erre azt válaszolta, hogy egyfelől örvendetes, hogy Romániában sok medve él, és az ország lakossága büszke lehet a nagyon jó állapotban megőrzött természeti értékekre, de az együttélés néha olyan kétségbeesett helyzeteket eredményez, amikor az emberek már nem tudják, hogyan védekezzenek az udvarukra behatoló medvékkel szemben, és a konfliktus elkerülhetetlenné válik.

Az utóbbi időben sikerült bizonyos kérdéseket tisztázni a jogszabályok szintjén (...) Mindig a közbelépéssel megbízott helyi illetékeseknek kell eldönteniük, hogyan oldják meg ezt a konfliktust

– szögezte le a román államfő.