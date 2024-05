Először készíthet olyan svájci bicskát a gyártó, amely penge nélkül érkezik, miután egyre jobban elszaporodtak a késeléses bűncselekmények világszerte, ami a hatóságok szigorát is kiváltotta.

Szinte elképzelhetetlen penge nélkül a svájci bicska / Fotó: AFP

A kések hordozását tiltó vagy korlátozó szabályokra válaszul az ikonikus bicskát gyártó családi vállalat, a Victorinox elkezdte a híres termék penge nélküli változatának a fejlesztését. A The Guardian idézi a céget vezető Carl Elsener szavait, aki elmondta, hogy aggodalommal figyelik a kések egyre szigorúbb szabályozását és azt, hogy egyre több piacon tartják fegyvernek a pengét.

Különböző sportokhoz készülhetnek penge nélküli svájci bicskák

A cégvezető szerint egy biciklisták számára hasznos eszközben gondolkodnak, ugyanis nekik sok szerszámra lehet szükségük, de a kés az nincs ezek között. Mint mondta, kifejezetten a golfozók számára már létrehoztak egy terméket.

A késeléses támadások Nagy-Britanniában különösen elszaporodtak, és az egyik bíró egy tinédzser halála miatt beszélt a késes bűnözés pestiséről, ami az áldozat életét követelte. Brit sajtóhírek szerint

a testpáncélok iránti kereslet is megnőtt az áruházi biztonsági őrök körében, miután az elmúlt két évben 65 százalékkal nőtt az erőszakos esetek száma.

A Victorinox történetében nem ez az első eset, hogy a szabályok szigorodása rosszat tesz az üzletnek, a zsebkések eladása ugyanis mintegy 30 százalékot esett a World Trade Center tornyait ledöntő terrortámadások után, amikor szintén szigorúbb korlátokat állítottak a kések hordozása elé a hatóságok.

Elsener szerit ezért döntöttek most úgy, hogy különböző célokra szánt, pengementes bicskát fejlesztenek, ugyanis a jelenleg kapható mintegy 400 változat egyike sem ilyen. Pedig 2016-ban még a bicskák szülőhazájában, Svájcban is szóba került a törvényhozásban az 5 centiméternél hosszabb pengéjű kések betiltása. Az egyik képviselő fel is vetette, hogy ebbe a svájci bicskák is beletartoznának, így a javaslatot végül nem fogadták el. Az 1891-ben létrehozott zsebkésből a Victorinox évente 10 millió darabot ad el.