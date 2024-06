Árokásás: csak a megosztottságot növelte a Fico-merénylet Szlovákiában

Határozott véleményt mondott a Bloombergnek a nagytapolcsányi nyugdíjas. A 77 éves Jan szerint

Fico a legjobb, amink van.

Egyúttal kiemelte Robert Fico beszédének fő pontjait, hangsúlyozva, hogy Ukrajna támogatása „ostobaság”. Úgy véli, hogy egy atomhatalmat úgysem lehet legyőzni.

Robert Fico – Szlovákia erős embere / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

A május 15-i támadás, ami több mint két évtizede az első volt Európában, felfedte, hogy

Szlovákia az egyik legmegosztottabb ország a régióban. Egyúttal arra is rávilágított, hogy valójában az egész kontinensen mekkora feszültség van.

Kampány takaréklángon

Az 5,4 milliós országban a merénylet megtörte a kampányt, miközben a pártokat önmérsékletre szólították fel. Fico a lövöldözés óta rögzített első videójában az „ellenzék aktivistájának” nevezte a merénylőt, aki őt politikai nézetei miatt akarta megölni. Beszédes, hogy a merénylő, Juraj Cintula indítékaként saját maga annyit mondott, hogy nem volt megelégedve a kormány politikájával.

Közben pártja, a Smer a súlyosan megsebesült vezetőt helyezte a kampány középpontjába. „Robert Ficóért, Szlovákiáért” – hangzik a jelmondatuk.

A miniszterelnök szövetségesei a szlovák ellenzéket és a médiát okolják a merényletért. Ugyanakkor az ellenzék szerint a kormánynak a támadás jó alapot ad arra, hogy félreállítsa a független intézményeket, amelyek ellenőrzik a hatalmat.

Nagytapolcsányi helyzet

A megosztottság még olyan helyeken is érezhető, mint Nagytapolcsány. A Smer a szavazatok 39 százalékát szerezte meg itt tavaly szeptemberben. A sors fintora egyébként, hogy a merénylet helyszíne, Nyitrabánya is Fico-bázisnak tekinthető. Ezzel perszen nem mindenki ért egyet. Maria Ferencova helyi lakos szerint például Fico elsősorban keleten népszerű, hiába Nagytapolcsány a szülővárosa, a gyűlések itt mégsem mozgatnak meg akkora tömegeket. Azt is kiemelte, hogy a

Fico által megígért Nyitrabánya-környéki autópálya eddig nem épült meg.

„Nagyon keveset tett a városért” – összegzett Ferencova.

Más a helyzet Pozsonyban / Fotó: Ludovic Marin / AFP

Az erőviszonyok

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az Európa-párti Progresszív Szlovákia párt mögött korábban lemaradt Smer népszerűsége a támadás óta megugrott. Az Ipsos május 14–21-i közvélemény-kutatása szerint Fico pártja 24,4 százalékon áll.

A szlovák kormányfő politikája jócskán megváltozott az elmúlt években. Hat éve megrögzött szociáldemokrataként indult, támogatta Szlovákia uniós integrációját és az euróbevezetést, majd – miután lemondatták a miniszterelnöki posztról – nagy váltást hajtott végre.

A pandémiához kapcsolódó korlátozások és a migráció elleni támadásai miatt hamar népszerű lett, különösen a vidéki szavazók körében.

Ficót tavaly választották újra kormányfőnek, a kampány központi témája a migráció és az Ukrajnának nyújtott segítség volt. Mióta ismét hatalomra került, a kritikusai szerint a korrupció elleni harc gyengítésére törekszik, illetve a közmédia feletti irányítást is meg akarja szerezni.

Úgy tűnik, a koalíciós politikusok kihasználják a miniszterelnök elleni merényletet, hogy lefejezzék a velük szemben kritikus médiát

– mondta Michal Simecka, az ellenzék vezetője újságíróknak.

Megbékélés kontra média

A nagytapolcsányi pártelnök, Pavol Goga kijelentette, hogy

a médiának 180 fokos fordulatot kellene végrehajtania, hogy elősegítse az emberek közti megbékélést.

Megerősítette, hogy számára nem jelent problémát a Fico által meghatározott irány követése.

Az utca embere viszont adott esetben teljesen másképp látja a helyzetet. Peter Lopatka kézbesítő futár a Bloombergnek kijelentette: