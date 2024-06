Magyar Péter is gyűjti a mikroadományokat

Jóval több mint félmilliárd forintot is elkölthettek Magyar Péterék az elmúlt két hónapban kampányrendezvényekre és tüntetésekre, de nem tudni, miből. A végösszeget növelni fogja a Tisza Párt június 8-ra, a Hősök terére tervezett demonstrációja – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter / Fotó: Havran Zoltán

A politikus többször azt mondta, például a HVG-nek is, hogy több tízmillió forint érkezett egyszerű magyar emberektől, több ezer embertől, és nem külföldről, nem dollár és nem NER-es pénz. Tény, hogy amint elindult a Talpra Magyarok Közössége, majd, amikor Magyar Péter átvette a Tisza Pártot, mindkét szervezetnek létrehozták a honlapját a támogatási lehetőséggel együtt. Banki átutalással és bankkártyás fizetéssel is lehet adakozni Magyaréknak.

A Magyar Nemzeti jelzi, hogy

nem tudjuk, hová kerülnek a mozgalmat és a pártot pénzzel támogatók vagy a honlapokon szimpatizánsként feliratkozók személyes adatai.

Bár a szervezetek adatvédelmi tájékoztatójában megjelent a Bajnai Gordon volt miniszterelnök nevével fémjelzett DatAdat cégcsoport osztrák vállalata, az Estratos Digital GmbH mint adatkezelő, de néhány órával azután, hogy a Magyar Nemzetben megjelent a hír, leszedték a Talpra Magyarok oldaláról a cég nevét. Magyar Péter a DatAdat feltüntetését azzal magyarázta, hogy „valakitől kaptak” egy adatvédelmi tájékoztató mintát, és azt kitették a honlapjukra, mert nem akartak külön fizetni érte.

Főszerepben az adománygyűjtő ládák

A lap az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botrányának nevezi, hogy 2022 augusztusában Márki-Zay Péter közölte: az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Ennek elnök-igazgatója Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

Ezután titkosszolgálati vizsgálat indult a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásának feltárására, amelynek eredményeit a Nemzeti Információs Központ 2022-ben több részletben nyilvánosságra hozta.

Kiderült, hogy több mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldal kampányába, jórészt az A4D-től, valamint a svájci Fondation Pluralisme alapítványtól.

A legtöbb pénz a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat cégcsoporthoz jutott, részben közvetlenül az A4D-től, illetve Márki-Zay mozgalmától és egyéb csatornákon keresztül. A DatAdat kulcsszerepet játszott az ellenzék kampányának lebonyolításában. Az érintettek itt is mikroadományokról, sok ezer amerikai ember adakozásáról beszéltek.

Karácsony Gergely arról beszélt, hogy ládikákban gyűjtöttek adományokat, az ügyben feljelentést tett a 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP.

Belső vizsgálata szerint ugyanis az adományládákba nem férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt.

Kiderült az is, hogy a bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A pénzintézet által feltárt adatokból tehát arra lehet következtetni, hogy mikroadományokról szó sem lehetett.

Az ügyben költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt indult nyomozás. Tavaly novemberben Perjés Gábor otthonában, illetve Karácsony jogi főtanácsadója, Tordai Csaba – akit Bajnai Gordon ajánlott be Karácsonynál a Városházán – belvárosi ügyvédi irodájában is tartottak házkutatást. Az utóbbi helyszínen okirat-hamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglaltak le, ugyanis itt állították ki azokat a jegyzőkönyveket, amelyek az adománygyűjtő ládák felbontását hivatottak igazolni. A tíz láda jegyzőkönyvét két MSZP-s munkatárs hitelesítette, de ők kihallgatásuk alkalmával csak két szignót ismertek el. A pénzügyi nyomozói később gyanúsítottként hallgatták ki Perjés Gábort a 99 Mozgalom ötszázmilliós mikroadományaival kapcsolatban.