Választás 2024: Rekord részvétellel zajlik a voksolás, Orbán elárulta, kire szavazott - cikkünk frissül

Az Európai Unióban már csütörtök óta folyik az európai parlamenti (EP) és önkormányzati képviselők választása, Magyarországon vasárnap reggel 6 órától járulhatnak az urnákhoz a szavazók, és a voksolás első óráiban máris rekordot döntött a részvétel.

Megkezdődött a választás: urnazárás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban Fotó: Komka Péter

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján közölt adatok szerint reggel 7 óráig a szavazóköri névjegyzékben szereplő 7,874 millió választópolgár 1,88 százaléka adta le szavazatát. Ez már rekord volt, a 9 órás adatok pedig ismét rekordot mutattak: 9,98 százalékos részvételt. (Ez a megjelentek aránya, arra még nincsenek számok, hogy külön-külön hányan szavaztak a helyi önkormányzati, a nemzetiségi és az európai parlamenti választásokon. )

A részvétel mindeddig erőteljes rekord: az 1998-as önkormányzati választáson 5,05 százalék, a 2002-es választáson 6,42 százalék szavazott 9 óráig, a 2006-os önkormányzati választáson 7,7 százalék, a 2010-es választáson 6,6 százalék, tíz évvel ezelőtt 6,97 százalék, öt évvel ezelőtt pedig 7,2 százalék – írta az MTI. A 2004-es EP-választáson 5,45 százalék, a 2009-es választáson 6,03 százalék szavazott reggel 9-ig, tíz évvel ezelőtt 5,25 százalék, öt évvel ezelőtt pedig 7,78 százalék.

Orbán szavazott, a budapesti lapon Vitézyre

Budapesten – ahol a kormánypárt főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra pénteken visszalépett Vitézy Dávid javára – az országos átlagnál jóval alacsonyabb volt a kora reggeli részvétel: 8,59 százalék, ez 115 431 választópolgár szavazását jelent.

Orbán Viktor miniszterelnök reggel felesége társaságában adta le szavazatát vasárnap reggel. Utána nyilatkozott is, és kiderült: a pénteken visszalépett fideszes főpolgármesterjelölt Szentkirályi Alexandra javaslatát megfogadva Vitézy Dávidra voksolt.

A legnagyobb arányban – 12,79 százalék, 22 256 szavazó – Tolna vármegyében siettek szavazni, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt a legalacsonyabb a részvétel: 8,48 százalék, 43 069 szavazó.

Az NVI kétóránként közli majd a részvételi adatokat.

Az időjárási előrejelzések kedveznek a választási részvételnek, hiszen az ország számos területén érkezhet felhőszakadás, viharos szél.

Romániában is magas a részvétel, de az RMDSZ még nem örülhet

A szavazás az Európai Unióban már csütörtökön megkezdődött, de vasárnap szavaznak a legtöbb tagországban.

Romániában Magyarországhoz hasonlóan magas a részvétel.

Magas részvételre számítunk, szükség lesz félmillió szavazatra. Arra biztatok mindenkit, hogy menjen szavazni, ne hagyja ki a lehetőséget, hogy egyrészt megmutassuk a közösségünk erejét, másrészt beleszóljunk a dolgok alakulásába

– nyilatkozta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, miután a Hargita megyei Csíkkarcfalván leadta szavazatát. Egyelőre azonban az RMDSZ-nél még nem örülhetnek, hiszen az MTI jelentése szerint a jelentős arányban magyarok lakta megyékben az országos átlagtól 10-15 százalékkal elmaradt a részvétel a szavazás első óráiban.

Dániában a kormányfő elleni péntek esti támadás árnyéka vetül a szavazásra. Szlovákiában már voksoltak, leadta szavazatát a miniszterelnök is, aki majdnem belehalt az ellene elkövetett merényletbe.

Robert Fico: így néz most ki a szlovák miniszterelnök – először jelent meg róla fotó a merénylet óta Robert Fico heteken át életveszélyes állapotban volt, ez pedig meglátszik a fizikai állapotán. Először tettek közzé hivatalos fényképet a szlovák miniszterelnökről, mióta május közepén merényletet követtek el ellene. Robert Fico leadta a szavazatát az európai parlamenti választásokon, és a békére buzdított a háború helyett.

Levélben továbbra is lehet szavazni

Akik levélben szándékoztak szavazni, de még nem adták fel, még nem késtek el: aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában.

A magyar állampolgár, akinek nincs lakcíme Magyarországon vagy más európai uniós tagállamban, levélben szavazhat az EP magyar tagjaira, ha kérte, hogy felvegyék a névjegyzékbe. A válaszborítékot az NVI-nek is fel lehetett adni postán, vagy akár a magyar külképviseleteknek is. Akik ezt nem tették, még vasárnap a külképviseleten is leadhatják a borítékot (a külképviseleti szavazás időtartama alatt, általában 6-19 óra között), illetve itthon a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, 6 és 19 óra között.