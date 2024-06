Leszakadhat az ég, kedvez a választási részvételnek az időjárás

Meleget jósolnak az előrejelzők vasárnapra, de a napsütést az ország sok területén zivatarok, sőt felhőszakadások szakíthatják meg. A szélsőségesen rossz idő – máshol az erős napsütés – esetleg visszatarthat szavazókat az utcára lépéstől, az előrejelzések azonban alapvetően használhatnak a részvételnek a vasárnap reggel kezdődött választáson, hiszen szép időben többen tervezhettek egész napos programot a szabadban.

Az ország több területén is leszakadhat az ég a választások várhatóan igen meleg napján Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A napsütéses órák száma ugyanakkor elérheti a 10-12-őt, miközben erős lesz az UV-sugárzás, de fronthatás nem terheli a szervezetünket ezen a napon – írta a Köpönyeg.hu-nak dr. Pukoli Dániel. A nappali felmelegedés tovább erősödik, több helyen előfordulhat zápor, zivatar és fülledtté válhat a levegő: sokaknál jelentkezhet fejfájás, nyugtalanság, a légúti betegeknél nehézlégzés.

A HungaroMet Zrt. figyelmeztetése szerint Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyét heves zivatarok moshatják vasárnap, villámlással, és kockázat a szél és a jégeső is – e két vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki. Az ország többi részére a zivatarveszély miatt vasárnap éjfélig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, itt inkább villámlás lehet, de nem kizárt a szél felerősödése és a jégeső sem.

Nagy eső, felhőszakadás, erős szél a kockázat



Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyék kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt: akár 25-30 milliméternél is több csapadék zúdulhat le egyszerre. Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben a hőmérséklet miatt van elsőfokú figyelmeztetés pedig a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot, itt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben magas középhőmérséklet miatt.

Vasárnap délelőttig szórványosan valószínű akár felhőszakadássá váló zivatar, egyre inkább az ország keleti, északkeleti harmadában, és akár óránkénti 55-70 kilométeres szél is kísérheti.

Napközben előbb elsősorban keleten, aztán délutántól egyre inkább északnyugaton, nyugaton alakulhatnak ki zivatarok, esetleg viharos széllökés, jégeső, felhőszakadás kíđéretében.

Kora estétől északnyugaton, késő este északon, északkeleten, az éjféli óráktól az Észak-Alföldön egyre valószínűbb a zivatarok rendszerbe szerveződése. Északnyugaton, északon viharos széllökés is kialakulhat. Északkeleten heves zivatarra is van esély óránkénti 90-100 kilométeres széllökés, 2 centiméteresnél is nagyobb jég, és 30-40 milliméternél is több lezúduló csapadék mellett. Előfordulhat, hogy egy-egy területen többször is megnyílnak az ég csatornái, és összesen 50 milliméternél is több eső hullik le.