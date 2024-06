Választás 2024: Orbán Viktor már szavazott, és utána elárulta, kire

Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Lévai Anikó társaságában szavazott vasárnap reggel a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított 53-as számú szavazókörben. Magyarországon vasárnap rekord részvétel mellett kezdődött meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament (EP) tagjainak választása.

Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott, a főpolgármester-választáson Vitézy Dávidra Fotó: Koszticsák Szilárd

A miniszterelnök ezután rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, ahol még azt is elárulta, kire szavazott az önkormányzati szavazólapon: a Fidesz visszalépett főpolgármesterjelöltje, Szentkirályi Alexandra javaslatát megfogadva Vitézy Dávidra. Ezt így közölte: "Négy lányom van és egy feleségem. Azt tanultam meg, hogy legjobb ha azt teszem amit a nők mondanak."

A Hírtv videóján hallható, hogy a kormányfő megismételte: a mai választás tétje a háború vagy a béke kérdése – az, hogy a magyarok menjenek, vagy inkább maradjanak ki a háborúból.

Most, hogy van egy összeurópai kérdés ez pedig a háború vagy béke, menjen-e Európa háborúba vagy ne menjen. Mi magyarok menjünk-e velük, vagy inkább maradjunk ki, ez egy olyan ügy, amelyben véleményt tudnak mondani az emberek. Én ezért is igyekeztem európai választás legfontosabb kérdésévé éppen ezt tenni, mert meggyőződésem szerint ez a legfontosabb kérdés, aztán pedig dönt persze a kormány iránti bizalomról is.

A miniszterelnök elmondta: a 2022-es országgyűlési választáson abszolút értelemben és arányaiban is nagyon erős támogatást kapott. A mostani választás a számára is fontos visszajelzés (bár most nem a magyar parlamenti helyekről szavazunk - szerk.), amely számára is megmutatja "hogy egyébként megvan-e még az a bizalom ami két évvel ezelőtt megvolt, esetleg nőtt, ne adj Isten csökkent, ezeket is megpróbálom majd kiolvasni a választási eredményből".