A Fehér Ház szerint Biden nem gondolkozik a visszalépésen

Valótlannak minősítette a Fehér Ház azokat a sajtóinformációkat, melyek szerint Joe Biden a visszalépés lehetőségét latolgatja. Karine Jean-Pierre, az elnöki hivatal szóvivője teljes mértékben hamisnak minősítette a The New york Times értesülését, ami szerint Joe Biden elnök fontolgatja, hogy folytassa-e az újraválasztásáért folyó küzdelmet.

Joe Biden nem hallgat a visszalépését sürgető hangokra (Fotó: AFP)

Cáfolták a sajtóhíreket, Biden nem gondolkozik a visszalépésen

A lap az elnök egyik kulcsfontosságú szövetségesére hivatkozva állította, hogy az elnök a visszalépésen gondolkozik. Jean-Pierre az ABC News azon szerdai tudósítását is hamisnak nevezte, mely szerint az elnök magánbeszélgetésen úgy nyilatkozott, hogy a következő napok meghatározóak lesznek abban, hogy versenyben maradhat-e.

Joe Biden szerdán több demokrata törvényhozóval és a párt 22 kormányzójával is találkozott, mely után

több kormányzó is közölte, hogy továbbra is támogatják Biden újraválasztási erőfeszítéseit.

Ugyanakkor a megbeszélés előtt Illinois állam kormányzója, J. B. Pritzker a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy az elnöknek többet kell kommunikálnia, ha azt akarja, hogy sikerüljön ellensúlyoznia a június 27-i, Donald Trumppal vívott televíziós vitában nyújtott szereplése negatív hatásait.

A katasztrofális vitát megpróbálják megmagyarázni

Mint ismert a vitán Biden többször volt képtelen gondolatait koherens mondatokba szervezni, felerősítve ezzel az életkorával és mentális kapacitásaival kapcsolatos kételyeket. Ezt előbb megfázással, majd repülőgépes utazás miatti időeltolódással, úgynevezett jet laggel igyekeztek magyarázni a kampány tisztviselői.

A Fehér Ház kedden és szerdán több új programot jelentett be, amelyeken az elnök a következő napokban részt vesz, köztük egy televíziós, valamint több rádiós interjút és nyilvános szereplést.

Az elnökjelölti vita után szerdán újabb közvélemény-kutatások is megjelentek, melyek Donald Trump fölényét mutatták. A New York Times által megrendelt felmérés szerint Donald Trumpot jelenleg az amerikaiak 49 százaléka, míg Joe Bident 43 százalék támogatja. Ez az arány megegyezik a CNN hírtelevízió közvélemény-kutatásának eredményével, ami kedden vált elérhetővé. A The Wall Street Journal napilap megrendelésére elkészült felmérés 48 százalékos Donald Trump-fölényt mutat Joe Biden 42 százalékával szemben.