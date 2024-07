Már maga Biden is gondolkozik a visszalépésen

Már Joe Biden amerikai elnök is tudja, hogy ha nem képes meggyőzni a közvéleményt a következő napokban arról, hogy továbbra is képes ellátni az elnöki teendőit, akkor le kell mondania az elnökjelöltségről.

Joe Biden nagy túlélő, de nem biztos, hogy képes lesz talpraállni a vita után / Fotó: AFP

Az elnök minderről egy közeli szövetségesével beszélt, aki szerint Biden egyelőre még mindig harcolna az újraválasztásért, ám tisztában van vele, hogy a Függetlenség napjával meghosszabbított hétvégén következő megjelenésein – köztük egy pénteki, ABC News-ra tervezett interjún és kampánymegjelenésein – jól kell szerepelnie.

Biden eddig hajthatatlannak bizonyult

A The New York Timesnak névtelenül nyilatkozó Biden-szövetséges szerint az elnök is tisztában van vele, hogy ha a hétvége nyilvános szereplésein megismétlődik a vitán látott teljesítménye, akkor alapvetően változik meg a helyet.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az első jele annak, hogy Biden maga is komolyan elgondolkozott a visszalépés lehetőségén és azon, hogy képes-e talpra állni a katasztrofálisan sikerült vita után.

Sok múlik a közvélemény-kutatásokon

Az elnök egy magasrangú tanácsadója szintén arról beszélt névtelenül, hogy Biden tisztában van az előtte álló kihívásokkal. Mindeközben pedig a kampány vezetői idegesen figyelik a közvéleménykutatások eredményeit, hiszen tisztában vannak azzal, hogy a gyenge számok tovább erősíthetik az elnök visszalépését sürgető hangokat. Egy szerdán megjelent CBS kutatás a republikánus kihívó Donald Trump 50-48-as előnyét mutatta országosan, ám a csatatér államokban a volt elnök előnye ennél nagyobb, 51-48 százalék volt.

Biden helyi idő szerint szerda este a demokrata párt kormányzóival is találkozik,

és a párt más választott tisztviselőit is igyekszik meggyőzni esélyeiről az elnökválasztáson. Ám egy másik bizalmasa szerint tisztában van azzal is, hogy a vita utáni talpra állását célzó terve nem biztos, hogy működőképes.

Azonban az elnök több szövetségese szerint Biden még mindig harcol politikai túléléséért, hiszen fél évszázados politikai karrierje során már többször képes volt visszakapaszkodni, miután leírták. Ám tisztában van azzal is, hogy terve nem biztos, hogy működik.