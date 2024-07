Egy informatikai hiba bénítja meg a fél világot – itt vannak a részletek

Globális IT-leállás kavar viharokat pénteken, amely légitársaságokat kényszerített földre, médiacégeknél és bankoknál okozott fennakadást, de a londoni tőzsdét is megzavarta. A brit Sky News ügyvezető elnöke pedig arról számolt be az X-en, hogy a csatorna nem képes élő adást sugározni.

A leállás a Microsoft és a Crowdstrike ügyfeleit érinti / Fotó: AFP

Földre kényszerültek a légitársaságok a leállás miatt

Az amerikai légitársaságok közül az American Airlines, a Delta Airlines és a United Airlines is a földre kényszerült, de többek között a sydney-i és a berlini repülőtér, valamint a brit vonatok is érintettek. A Microsoft még csütörtök éjjel közölte, hogy igyekszik enyhíteni a leállás hatásait. A cég törekvései azonban egyelőre nem jártak sikerrel, hiszen egyre több helyről érkeznek jelentések a leállásról. Érintett lehet a Ryanair is a beszámolók szerint.

A londoni értéktőzsdén sikerült helyreállítani a normális működést a piac nyitása előtt, ám leállt az amszterdami repülőtér is a BBC információi szerint. Számos brit kiskereskedelmi lánc is érintett, de érkeztek jelentések a hibáról Japánból is. A leállásról először Ausztráliából érkeztek hírek.

A Microsoft közölte, hogy elsőrendű prioritásként kezeli az ügyet, de a felhasználók csak fokozatosan számíthatnak a helyzet javulására.

Ez állhat a háttérben

A leállás főként a Crowdstrike kiberbiztonsági cég ügyfeleit érinti a The Guardian beszámolója szerint, amely indiai és új-zélandi incidenseket is jelez. A lap szerint a légitársaságok, bankok, szupermarketek, telekommunikációs cégek és mások Windows-alapú gépein a „kék halál” hibaüzenet jelentkezett, ami a leállást okozhatta. A Crowdstrike ugyanis most adott ki egy frissítést, amely a jelek szerint borzasztóra sikerült.

🚨#BREAKING: A issue at the cybersecurity firm Crowdstrike are currently causing major IT problems around the world. pic.twitter.com/1gX0mrCnH2 — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) July 19, 2024

A Microsoft szerint a cég Azure felhőszolgáltatásának ügyfelei is tapasztaltak problémákat. A Bloomberg szerint egyelőre nincs annak jele, hogy a leállást támadás okozta volna.