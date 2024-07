Óriási dugó az M1-esen Győr közelében

Baleset miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a 123-as Győr–Pápa csomópontnál – közölte az Útinform péntek délelőtt a honlapján.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A balesetben három kamion ütközött össze a tájékoztatás szerint és a csomópontban leterelik a pályáról, a nézelődők miatt pedig a másik oldalon is torlódik a forgalom.

Mind a két oldalon több mint 3 kilométeres dugó alakult ki.

Az Útinform azt tanácsolja, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat.

Ugyancsak pénteken a Mávinform arról számolt be, hogy Győr felé a vonatok is késnek, sőt egyes járatok ki is maradnak. A Budapestről Szombathelyre és Sopronba tartó InterCityk például csak Győrtől közlekednek, helyette a MÁV a bécsi EuroCity és Railjet xpress vonatokat ajánlja. A Mávinform szerint délutánra állhat helyre a menetrend.