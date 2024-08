A pokolba sétál a brit miniszterelnök – ma este zavargásokba rohanhat Anglia

A lakosság elégedetlen, a börtönök megteltek, a gazdaság sem pörög – nehéz helyzetbe került a brit kormány, rövid távon nincs is remény nagy változásra. Starmer jól ismeri az ország igazságszolgáltatási rendszerének gondjait, mögötte áll Yvette Cooper belügyminiszter, azonban egyelőre nem látszik, hogy elsöprő választ adna a tüntetéshullámra. Egy magas rangú munkáspárti tisztviselő személy szerint

a tüzek eloltásához az emberek mindennapi gondjait kellene kezelni.

Starmer azonban már a hatalom átvétele előtt tudta, hogy a börtönök válságos helyzetben vannak, ugyanis a büntetés-végrehajtó intézetek alkalmazottait tömörítő szervezet már korábban is kongatta a vészharangot. Mindössze néhány száz „szabad” hely volt a börtönökben, és a bíróságok is jelentősen le vannak maradva az ítélethozatalban.

A helyzetet jól mutatja, hogy állítólag Rishi Sunak sem „véletlenül” döntött az előrehozott választások kiírásáról.

Keir Starmer – feladta neki a leckét a sors

Fotó: AFP

A karhatalom felkészült

Peter Ricketts, az Egyesült Királyság korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója azt mondta, hogy „előre sohasem lehet megjósolni, hogy milyen válságba keveredsz bele”, de a kormánynak, és

a szükséges belügyi szerveknek pontos menetrendje van minden konfliktus kezelésére.

Hangsúlyozta azt is, hogy a mostani adminisztráció „elég tapasztalt”, Starmer maga az ügyészség igazgatója volt, és sok mindent látott.

Starmer tehát tisztában lehetett a nehéz helyzettel, de a zavargások ilyen mértékére nem volt felkészülve. Cassia Rowland, a Kormányzati Intézet közszolgáltatásokkal foglalkozó vezető kutatója a Politicónak kifejtette: lehetett számítani a zavargásokra, de mindenki azt remélte, hogy még sikerül időt nyerni. Ugyan a kormány próbálja felpörgetni a bíróságok munkáját, de a kamara figyelmeztetett, hogy az igazságszolgáltatásban már így is „maximális kapacitással dolgoznak”.

Utcakép Nagy-Britanniában

Fotó: Getty Images

A britek elítélik a zavargókat

A YouGov közvélemény-kutatása szerint a lakosság 85 százaléka ellenzi a zavargásokat, de a britek kétharmada szerint az elmúlt évek bevándorlási politikája hozzájárult a helyzet kialakulásához.

Conleth Burns, a More in Common közvélemény-kutató cég társigazgatója szerint

a kormánynak szembe kell néznie a lakosság teljes kiábrándultságával, amit ugyanúgy a bevándorlás problémaköre, az orvosi várólisták és a megélhetési költségek emelkedése is okoz.

Steamer, az erős

A miniszterelnök szerencséje, hogy a mögötte álló párt egységes, a választások után viszonylag erős. Ugyanakkor régóta kritizálják amiatt, hogy a nyilvánosságot nem kezeli megfelelően. Most azonban reflektorfénybe került, és a népszerűségét hosszú távon is meghatározhatja, hogy most hogyan reagál a zavargásokra, és kezébe kell vegye a „gyeplőt”.

Ki kell lépnie a komfortzónájából, és utat kell mutatnia

– összegeznek elemzők.