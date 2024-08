Klímaváltozás: így pusztít az aszály Magyarországon – sokkoló fotók

Fotó: Molnár Ábel Péter

2. A Nagy-Zsombék mocsár 2020. augusztus 15-én, négy évvel korábban

Fotó: Molnár Ábel Péter

Az a fénykép is sokkoló, amelyik a Kardoskúti Fehér-tó sárga környezetét örökítette meg, vagy a totálisan kiszáradt Sző-rétet, amely a 2021-es aszályt még vízzel teli vészelte át. Fontos észrevenni, hogy az ökológus nem valamiféle pánikkeltésből dokumentálta a látottakat, hanem inkább csak leíró jelleggel, illetve a megoldás iránt kutatva.

Maga is leírja, hogy a különböző vegetációs zónákban eltérő az aszály hatása. Azt is kiemelte, hogy egy-egy aszállyal alapvetően nincs is gond, csakhogy ezek már visszatérők és mintha rendszeressé kezdenének válni. „A Börzsöny korábban erdő klímájú volt, a visszatérő aszályokkal elképzelhető, hogy erdős sztyeppé alakul. Szeged környékén az erdős sztyepp helyett megjelent a sztyeppzóna klimatikusan” – mutatott rá.

A helyes reakció szerinte az lenne, ha szemléletváltás állna be a vízgazdálkodásban, ugyanis a vízmegtartás a szűk keresztmetszet. Ezt szerinte a társadalmi akarat és a visszatérő aszályok ki fogják kikényszeríteni.

Magyarország bővelkedik vízben, azonban vízrajzát alapvetően meghatározza az a tény, hogy az országban nincs lefolyástalan terület. Minden felszíni víz a déli középpont felé gravitál, és onnan a Dunán keresztül a Fekete-tengerbe jut. Az évi vízmérleg többletet mutat, évente körülbelül 100 milliárd köbméter víz hagyja el az országot. Ennek csak 10 százalékát adja a csapadék, a többit a környező területekről érkező folyók hozzák.

Molnár Ábel Péter teljes fotógalériája alább tekinthető meg, érdemes végignézni.