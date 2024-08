Megtámadták a mexikói hadsereget: a Köpcös lehet az oka

Fegyveres támadást intéztek a hadsereg katonái ellen Mexikóban, Sinaloa állam északi részén, az elkövetők az utakat járművekkel zárták el – közölték a mexikói hatóságok.

Rajtaütésszerűen csapott le a mexikói hadseregre a kartell / Fotó: AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint az erőszak Sinaloa fővárosától, Culiacántól északra tört ki. Ez az állam a székhelye a hírhedt Sinaloa kartellnek, amelyet júliusig a bebörtönzött mexikói drogbáró, az El Chapo (Köpcös) néven ismert Joaquín Guzmán fiai vezettek. Az erőszak pontos okai egyelőre ismeretlenek:

valahányszor letartóztattak egy kartellvezetőt, az erőszakos támadásokba torkollott az államban.

Ilyen letartóztatásról azonban most nincs információjuk a hatóságoknak.

A helyi médiában utakat eltorlaszoló, felgyújtott járművekről tettek közzé felvételeket. Ez a mexikói kartellek közismert módszere arra, hogy megakadályozzák a rendőrség, illetve a katonai alakulatok bejutását egy adott területre.

Sinaloa állam rendőrsége a közösségi médiában közölte, hogy értesült az eseményekről, és arról is tudomásuk van, hogy az utakat felgyújtott járművekkel zárták le. Rubén Rocha, Sinaloa állam kormányzója megerősítette: a járműveket azzal a céllal gyújtották fel, hogy kizárják a területről a hatóságokat. Nyugalomra szólította fel a lakosságot, de nem részletezte a támadás indítékait vagy az áldozatok számát.

Elharapódzott az erőszak a mexikói államban

A kaotikus állapotok ellenére folytatódik az oktatás az állam iskoláiban, a tanórákat pénteken is megtartják. Július végén Joaquín Guzmán López, El Chapo fia elrabolta, és egy északra tartó repülőre kényszerítette fel az El Mayo néven is ismert Ismael Zambadát, a Sinaloa társalapítóját. A fiatal Guzmán azt tervezte, hogy feladja magát a rendőrségen, és ehhez a 76 éves Zambadára is szüksége volt.

A kartellekkel kapcsolatos erőszaknak Mexikóban 2006 óta mintegy 450 ezer halottja és több mint százezer eltűntje van. Tizennyolc éve Felipe Calderón akkori mexikói elnök (2006-2012) a hadsereget vetette be a kábítószer-kereskedelem leküzdése érdekében.