Mintegy 350 milliárdba kerül az új magyar autópálya, nem ússza meg a spanyol kormány, amit a magyarokkal tett – heti összefoglaló

Évtizedes ígéret teljesülhet, még az idén kiírják a közbeszerzést. Az új autópálya nyomvonala rendkívül bonyolult, talán soha ilyen még nem volt Magyarországon. Az M100-as, kétszer két sávos gyorsforgalmi útról van szó, amelynek megvalósítása évtizedek óta napirenden van. Legutóbb 2021 végén tűnt úgy, hogy sínen van a kivitelezés, miután kihirdették a nyertes vállalkozót. Csakhogy aztán kitört az orosz–ukrán háború, és a rossz gazdasági helyzet miatt a kormány beruházási stopot hirdetett, a felfüggesztés pedig az M100-asra is kiterjedt. Most viszont masszív életjelet mutatott a projekt.

Már csak három megyei jogú városhoz nem vezet gyorsforgalmi út, Esztergom kikerülhet ezek közül / Fotó: Szigetváry Zsolt

Lázár János arról írt a közösségi oldalán: a kormány stratégiai célként határozta meg, hogy minden megyei jogú városba kétszer két sávos gyorsforgalmi úton lehessen eljutni. Mára csak három olyan város maradt, amelynél ez nem teljesül, és most Esztergomon van a sor. Az M100-as az M1-es autópályát kötné össze 32,3 kilométer hosszon Komárom-Esztergom vármegye egyik legjelentősebb városával, ami minden idők talán legkomplexebb ilyen útépítésének ígérkezik. Nemcsak azért, mert Magyarországon ritka műszaki megoldásokra lesz szükség, hanem azért is, mert három alagút és több völgyhíd megépítésére is sor kerül a kivitelezés során.

Talgo: nem ússza meg a spanyol kormány, amit a magyarokkal tett – indul a per

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Ganz-MaVag (Magyar Vagon) csoport minden jel szerint nem tudja megszerezni a Talgót, Európa egyik legnagyobb vonatgyártóját, mert a spanyol kormány kedden nemzetbiztonsági okokból elutasította a spanyol vonatgyártó magyar konzorcium általi felvásárlását. A kisrészvényesek spanyol szövetsége kiakadt a Talgo magyar felvásárlását megakadályozó spanyol kormányzati döntésen. Éppen ezért nem meglepő, hogy a spanyol kormány keddi vétóját nem hagyják szó nélkül, és konkrét válaszlépést jelentettek be. Egészen pontosan a tőzsdén jegyzett társaságok kisebbségi részvényeseinek spanyolországi szövetsége, az AEMEC azt közölte, hogy bírósághoz fordul, hogy megvédje a Talgo kisebbségi részvényeseit a spanyol kormány beavatkozásától. Az AEMEC olyannyira eltökélt, hogy nemcsak a spanyol bíróságra viszi el a spanyol kormány határozatát, hanem azt is fontolgatja, hogy az európai bíróságnál is panaszt tesz. Egy biztos: polgári, illetve egyúttal büntetőjogi pert is kezdeményez, hogy a Talgo több mint 8000 részvényese által elszenvedett károkat megtérítsék.