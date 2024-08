Négy izraelit vettek őrizetbe terrorizmus gyanújával

Négy izraeli telepest, köztük egy kiskorút vett őrizetbe a rendőrség egyik napról a másikra a palesztin ciszjordániai Jit falu elleni múlt heti támadásban való részvételük gyanúja miatt − közölték a hatóságok csütörtökön. A rendőrség és a Sin Bét biztonsági ügynökség közös közleménye szerint a négy izraeli zsidót palesztinok elleni terrorizmussal gyanúsították több incidensben, köztük a Jit elleni támadásban is − írja a The Times of Israel.

Négy izraeli telepest, köztük egy kiskorút vett őrizetbe a rendőrség a palesztin ciszjordániai Jit falu elleni múlt heti támadásban való részvételük gyanúja miatt / Fotó: AFP

Feltételezések szerint mintegy száz szélsőséges telepes követte el az augusztus 15-i tombolást, legalább négy házat és hat járművet felgyújtva a Nablusztól nyugatra fekvő faluban. Az incidensben egy palesztin férfi meghalt, egy másik pedig megsebesült. A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériuma a meggyilkolt férfit 23 éves palesztin Rasheed Sedanként azonosította.

A Shin Bet és a rendőrség jelezte, hogy a lövöldözést a telepesek követték el. Az incidens kapcsán az izraeli hadsereg úgy tájékoztatott, hogy sikerült őrizetbe vennie a zavargással kapcsolatban egy gyanúsítottat. Később azonban közölték, hogy a gyanúsított letartóztatása nem függött össze a zavargással, ezért szabadon engedték.

A hét elején az IDF Központi Parancsnokságának főnöke, Avi Blut vezérőrnagy és a polgári közigazgatás vezetője és Hisam Ibrahim tábornok meglátogatta Jitet. A látogatás a telepesek támadásával kapcsolatos katonai vizsgálat része volt. A zavargást az izraeli vezetők egyöntetűen elítélték, és nemzetközi visszhangot váltott ki, többek között a Fehér Háztól és több európai diplomatától is.

A telepesek radikalizmusa a Hamász terrorszervezet által Dél-Izraelben október 7-én végrehajtott mészárlás után erősödött fel, a palesztin fegyveresek mintegy 1200 embert öltek meg és 251-et ejtettek túszul. Az izraeli hatóságok ritkán tartóztatnak le zsidó elkövetőket ilyen támadások során. A jogvédő csoportok amiatt panaszkodnak, hogy az ítéletek még ritkábbak, és az ilyen támadásokkal kapcsolatos vádak túlnyomó többségét ejtik.