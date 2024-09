Jövőre minden adóbevételét a hadseregre költi Ukrajna

Az ukrán kormány azt tervezi, hogy minden adóbevételt biztonsági és védelmi célokra költ, míg az egyéb kiadásokat külső finanszírozásból kívánja fedezni – mondta újságíróknak kedden Denisz Szmihal ukrán miniszterelnök Kijevben. Az ukrán kormányfő azt is elmondta, hogy Ukrajna az idei év első 8 hónapjában a tavalyi duplájára növelte fegyvergyártását – jelenti a Bloomberg.

Denisz Szmihal, Ukrajna miniszterelnöke / Fotó: AFP

Oroszország Ukrajna elleni inváziója az ország költségvetését is érzékenyen érintette, amit Ukrajna szövetségeseinek pénzügyi támogatásai tartanak lélegeztetőgépen. Ukrajna mindemellett a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) is részesül finanszírozásban, és hadikiadásait a szövetségeseitől érkező fegyverszállítások is mérséklik. Az ország biztonsági és védelmi erőinél azonban

több mint egymillió ember szolgál, akiknek fizetést is kell biztosítani.

Ugyanakkor, bár az ország megállapodott Ukrajna nemzetközi kötvényeinek tulajdonosaival az ország adósságának átrendezéséről, a háború lezárása vagy gyengülő intenzitása nélkül aligha lesz képes visszatérni a piaci finanszírozásra.

A kijevi kormány azonban számíthat az Európai Uniótól és az Egyesült Államoktól érkező, több mint 100 milliárd dolláros támogatásra és a G7 kezdeményezésére létrehozott, 50 milliárd dolláros hitelre, amire a befagyasztott orosz jegybanki eszközök kamatai szolgálnak fedezetül. Ez utóbbi megoldásnak a részleteit azonban még nem véglegesítették. Ukrajna mindemellett az állami vagyon egyes elemeinek piacra dobásával is igyekszik forráshoz jutni, még ha pont a háború miatt az értékesítés meglehetősen nyomott áron történhet is.