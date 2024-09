Az izraeli háború 357. napja – hullanak a Hezbollah vezetői, Japán menekíti turistáit Libanonból

Péntek délelőtt 10 rakétát lőttek ki Libanonból Haifára, emiatt légvédelmi szirénák is megszólaltak az északi tengerparti városban és a külvárosokban – idézte az Izraeli Védelmi Erőket (IDF) a The Times of Izrael.

Az izraeli légvédelmi rendszer munkában / Fotó: NurPhoto / AFP

A katonaság szerint a rakéták egy részét még a levegőben hatástalanították, volt olyan is, amely a tengerbe zuhant Haifa mellett. Magen David Adom, a haifai kikötő szóvivője nem számolt be semmilyen sérülésről. Azt mondta, a kikötő területén nem történt becsapódás.

Izrael akciót hajtott végre Bejrútban

A Bejrút elleni keddi légicsapás során meghalt Ibrahim Kubasi, a Hezbollah rakéta- és rakétaosztályának parancsnoka, illetve meghalt a helyettese és egy másik magas rangú parancsnok is.

A libanoni fővárost ért csapás megölte Abbasz Sarafeddint, Kubasi helyettesét és Husszein Ezzeddint, aki az IDF szerint közel állt a Hezbollah meggyilkolt katonai főnökéhez, Fuad Shukrhoz.

Fogynak a Hezbollah vezetői

A légicsapás a harmadik, amely Bejrút déli külvárosait érte Izrael Hamász elleni háborújában annak kezdete óta, és az erőszak fókusza ezen a héten drámaian áthelyeződik Gázáról Libanonra. Az Izraelt ért támadások júliusban megölték a Hezbollah egyik vezető parancsnokát, Fuad Shukrt, januárban pedig a szövetséges Hamász palesztin fegyveres csoport egyik vezetőjét, Száleh al-Arurit.

Csütörtökön a Hezbollah vezetője, Haszán Naszrallah megtorlást ígért a csipogóbombás támadásokért, amelyekért Izraelt tette felelőssé. Izrael nem kommentálta a kommunikációs eszközök felrobbantását, de az erősödő erőszak azután történt, hogy bejelentette, hogy háborús céljait Libanonnal közös északi határára helyezi át.

Japán hazahozná a Libanonban rekedt állampolgárait

Tokió arra szólítja fel állampolgárait, hogy hagyják el Libanont. „Ellenőrizzük a Libanonban élő japán állampolgárok biztonságát, és arra buzdítjuk őket, hogy hagyják el az országot, amíg még a rendszeres kereskedelmi járatok üzemelnek” – mondta Hajasi Josimasza kormányszóvivő.

Eközben a japán média arról számolt be, hogy folynak a megállapodások arról, hogy a kormány katonai repülőgépeket küldjön Jordániába, ahol azok készenlétben állnak. A C-2-es szállítórepülőgépet a jelenleg Libanonban tartózkodó mintegy 50 japán állampolgár evakuálására mozgósítják – közölték meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva a sajtóorgánumok, köztük a Kyodo News.