Digitális állampolgárság program: kiderült, mi van, ha elvész a mobiltelefon az összes adattal

Az állami weboldalak látogathatók lesznek jelszó és felhasználói név nélkül is az alkalmazással, csupán egy QR-kódot kell előtte beolvasni. A kormányablakokba is foglalható vele időpontot. A későbbiekben lehetőség lesz digitális aláírásra is, így azt követően már nem lesz szükség a szerződések kinyomtatására, aláírására és beszkennelésére. Gyakorlatilag az asztali számítógépen vagy a laptopon keresztül egy QR-kóddal el lehet végezni egy hitelesített aláírást, és ez egy közokiratnak minősülő, teljes bizonyító erejű irat lesz.

A telefon elvesztése esetén sem kell aggódni, mivel az alkalmazás távolról letiltható. Amíg ez megtörténik, addig sincs gond, hiszen az applikáció csak biometrikus azonosítással indul, azaz ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel.