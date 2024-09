A Draghi-jelentéssel mindenki egyet ért, a közös hitellel viszont már nem

Egyetértés van a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök által készített, az európai versenyképességről szóló jelentés fő pontjairól az uniós tagállamok között, de a közös hitelfelvételről már eltérnek a vélemények – árulta el Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára Brüsszelben csütörtökön.

Mario Draghi problémafelvetés a tagállamok elfogadják, de a megoldási javaslatára már nemet mondanak/Fotó: AFP

Óriási összeget kéne költeni, de miből?

Felidézte, hogy többek között a Draghi-jelentés az EU versenyképességének növelése érdekében évi 750-800 milliárd eurós beruházást szorgalmaz. Az uniós versenyképességi tanács csütörtöki ülésén Brüsszelben elnöklő Lóga Máté hangsúlyozta, hogy a tagországok között egyetértés van abban, hogy a jelentés megfelelően jelölte ki a fő beavatkozási pontokat, ám komoly vita van arról, hogy milyen gazdaságpolitikai lépésekkel lehet előrehaladást elérni ezeken a területeken.

Az álláspontok főként a közös adósság kibocsátása vagy egyáltalán felvétele kapcsán ütköznek.

Számos tagállam számára ugyanis nagyon érzékeny pont a más tagállamok adósságáért való felelősségvállalás. Az államtitkár szerint a Draghi-jelentés megfelelően tárja fel a problémákat, amelyekkel jelenleg az európai ipar küzd, és az energiaárak elszabadulásának megakadályozására, az energiaintenzív iparágak védelmére, a járműipar esélyképességének helyreállítására, a vállalkozásokat érintő adminisztrációs terhek mérséklésére fókuszál.

Az állami támogatások jelenlegi rendszerét fent kell tartani

Lóga Máté azt is elmondta, hogy több tagállam minisztere a jelenleg hatályban lévő állami támogatások rendszerét szeretné a jövőben is fenntartani. Az egyik legfontosabb ilyen elem volt a zöld átmenet felgyorsításának finanszírozását érintő állami támogatási szabályok megtartása. De fontos téma volt a tanácsülésen a kis- és középvállalkozásokat (kkv) érintő adminisztratív terhek csökkentése és a kkv-k innovációja is

Elmondása szerint számos tagállam hangot adott annak, hogy

az e-kereskedelemben torzulások tapasztalhatók, elsősorban fogyasztóvédelmi és piacbefolyásolási oldalról, és egyes tagállamok konkrét beavatkozást sürgettek.

Lóga Máté arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar elnökség sikeres autóipari konferenciát szervezett Brüsszelben csütörtökön, ahol a terület fontos szereplői szólaltak fel. Széles körű párbeszéd alakult ki annak kapcsán, hogy jelentős kihívás előtt áll Európa autóipara, mind az innovációt, mind pedig a versenyképességet erősíteni kell.