Temu és Shein: új világ jön, de ennek sokan nem fognak örülni

Az Európai Unió hatóságai is hasonló intézkedéseket vizsgálnak a kis értékű szállítmányok visszaszorítása érdekében, de egyelőre a lehetőségek hatásvizsgálatával vannak elfoglalva. Az unióban tevékenykedő e-kereskedelmi vállalkozások számára viszont minden egyes nap késlekedés sorsdöntő lehet – ideértve a magyar e-boltokat is. Számukra a Temu csókja halálos is lehet.

Az új szabályozás Magyarországot nem érinti

Ami a magyar felhasználókat illeti, a 2021. június 1-jétől hatályos rendelkezések alapján értékhatártól függetlenül minden, az EU-n kívülről érkező árura meg kell fizetni az áfát. Korábban 22 eurós értékhatár alatt vámáru-nyilatkozatot sem kellett kitölteni, de június 1-jétől ez is változott. Vámot ugyan csak 150 euró felett kell fizetni, de vámáru-nyilatkozatot minden esetben be kell nyújtani.

Az áfát a gyakorlatban legtöbbször a címzett, vagyis a megrendelő fizeti, de a

kínai e-kereskedők az áttekinthetőség és a folyamat egyszerűsítése érdekében áfástul szokták feltüntetni az áraikat, továbbá a vámnyilatkozatot is elintézik.

Nálunk a Magyar Posta a 150 euró érték alatti áruküldemények vámkezelését a NAV-val közösen kialakított, speciális vámkezelési eljárás keretében automatikusan végzi.

Vagyis a vámkezelésre nem kell külön megbízást adni, ám ennek is van egy szolgáltatási díja. A vámkezelési díjat a posta sávosan, a küldemény értékével arányosan számítja fel. Tíz euróig 399 forintot kérnek, de 100 és 150 euró között már 1399 forint az eljárási költség.