Ismeretlen drónok miatt zárták le a legnagyobb svéd repülőteret

A hétvégén Lettországba és Romániába is idegen drónok repültek be, most viszont a svédekre hozták rá a frászt. Hajnalban le kellett zárni Svédország egyik repülőterét, miután azonosítatlan drónokat észleltek a légtérben – a Svéd Védelmi Erők már vizsgálják az ügyet.