Deviza
EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16% EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
trópusi vihar
Vietnám
tájfun
kitelepítés
Kína

Vietnám 600 ezer ember kitelepítését rendelte el - hatalmas vihar közeleg

Hatalmas vihar tombol Dél-Kelet Ázsiában. Kínában egy népszerű üdülővárost zártak le, Vietnám 600 ezer ember kitelepítését renedelte el.
D. GY.
2025.08.24., 14:01

Vietnám több mint félmillió ember evakuálását tervezi, és megtiltotta a hajók kifutását, miközben a kínai Szanja városa vasárnap bezárta az üzleteket és felfüggesztette a tömegközlekedést, ahogy a két ország felkészült a Kajiki tájfun erősödésére - írja a Reuters.

Vietnám tájfun
Biztonságba igyekeznek a tájfun elől a kínai jachtok, Vietnám kitelepítésekre készül / Fotó: Xinhua via AFP

A vihar Kína déli Hainan sziget tartományának partvidékén vasárnap délután vagy este érhet partot, de előfordulhat, hogy a déli part mentén elhaladva inkább Vietnam felé fordul – közölte a kínai Országos Meteorológiai Központ.

Vietnám 600 ezer embert telepít ki

  • A tájfun 149 km/órás széllökéseket produkál, és vasárnap reggel körülbelül 500 kilométerre volt Vietnam középső partvidékétől, nyugat felé haladva 20 km/órás sebességgel – jelentette Vietnam nemzeti meteorológiai ügynöksége. 
  • A kínai előrejelzés szerint a vihar tovább erősödhet, és a szélsebesség elérheti a 170 km/órát. 
  • A vietnámi hatóságok több mint 586 ezer ember kitelepítését tervezik Thanh Hoa, Quang Tri, Hue és Danang középső tartományokból, ahol a tájfun előreláthatólag hétfőn kora reggel ér partot – számolt be az állami média.

A délkelet-ázsiai ország hét tengerparti tartománya már vasárnap megtiltotta a hajók kifutását – írta a Tien Phong című napilap. 

A Vietnam Airlines légitársaság vasárnap és hétfőn legalább 22 járatot törölt a középső városokba és onnan kifelé. 

A Vietjet Aviation szintén törlésekről és késésekről számolt be - részletek közlése nélkül.

Kína üdülőparadicsomáról híres városa, Szanja – amely tengerparti üdülőhelyeiről és homokos strandjairól ismert – bezárta a turisztikai látványosságokat, üzleteket és felfüggesztette a tömegközlekedést.

Bezárt a népszerű kínai üdülőhely a tájfun miatt

A kínai meteorológiai hivatal heves esőzéseket és erős szelet jósolt Hainanon, valamint a közeli Guangdong tartományban és a Guangxi régióban. 

Bizonyos hajnani területeken akár 400 mm csapadék is hullhat.

Szanja vasárnap reggel vörös riasztást adott ki – ez a legmagasabb fokozat Kína színkódos figyelmeztetési rendszerében – és a legmagasabb szintre emelte a vészhelyzeti készültséget, közölte a helyi önkormányzat WeChat-oldalán. A városvezetők szombat este ülést tartottak, amelyen felkészülést sürgettek a „legrosszabb forgatókönyvekre”, és hangsúlyozták a fokozott éberség szükségességét annak érdekében, hogy ne legyenek halálos áldozatok, és a sérülések száma minimális maradjon.

Minden iskolát és építkezést felfüggesztettek, a bevásárlóközpontok, éttermek és szupermarketek vasárnaptól bezártak. A város vizein közlekedő hajók leállítását is elrendelték. 

Szanja Kína egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, amely tavaly 34 millió turistát fogadott.  

Július óta rekordmennyiségű eső sújtja Kína északi és déli régióit is, amelyet a meteorológusok a klímaváltozással összefüggő szélsőséges időjárási eseményeknek tulajdonítanak. Ezek próbára teszik a helyi önkormányzatok felkészültségét, és jelentős veszélyt jelentenek az emberéletekre és a gazdaságra.

Emberáldozatokat és milliárdos károkat okoztak a természeti katasztrófák 

  • A természeti katasztrófák – köztük árvizek és aszály – múlt hónapban összesen 52,15 milliárd jüan (kb. 7,28 milliárd dollár) közvetlen gazdasági kárt okoztak Kínában, emberek millióit érintve, és 295 halottat vagy eltűntet hagyva maguk után – közölte a Vészhelyzet-kezelési Minisztérium. 
  • A vietnámi kormány Kajiki erejét a tavalyi Jagi tájfunhoz hasonlította, amely kevesebb mint egy éve sújtotta az országot, körülbelül 300 ember életét követelve és 3,3 milliárd dolláros anyagi kárt okozva.
Kapcsolódó

Időjárás

Időjárás
876 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Vietnám

Vietnám 600 ezer ember kitelepítését rendelte el - hatalmas vihar közeleg

Minden idők egyik legnagyobb tájfunja tombol Dél-Kelet Ázsiában. Kínában egy népszerű üdülővárost zártak le, Vietnám 600 ezer ember kitelepítését renedelte el.
4 perc
dróncsapás

Lángokban áll a legfontosabb Balti-tengeri orosz LNG terminál -

Ukrán drónok találták el az egyik legfontosabb Balti-tengeri orosz LNG terminált. Kijev az utóbbi időben egyre erősebben támadja az orosz energiaszektor létesítményeit.
5 perc
Otthon Start Program

Otthon Start: az építőipar is nyertese lesz a programnak

Az Otthon Start programmal az ingatlanfejlesztők is eredményesebbek lehetnek Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu