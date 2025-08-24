Helyreállt az egyensúly: boltbezárás után új üzletet nyitott a divatárulánc

Az ország legnagyobb üzletét nyitotta meg az Inditex Csoporthoz tartozó boltlánc az Arena Mallban a napokban – írja az Origo. Ezzel újra négyre nőtt a Budapesten működő Stradivarius üzletek száma, a főváros mellett három nagyvárosban van jelen bolttal a márka.

Megnyitotta legnagyobb magyarországi üzletét a Stradivarius / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A legnagyobb magyarországi Stradivarius nyílt meg

A legnagyobb magyarországi Stradivarius üzletet röviddel azután nyitották meg, hogy bezárt a budapesti Köki Terminálban működő üzletük. A Kőbánya-Kispest fontos közlekedési csomópont mellett épült Köki Terminálban július 27-én nyitott ki utoljára a Stradivarius. Azt, hogy ezt a boltjukat miért számolták fel, egyelőre nem tudni, de egyes vevői találgatások szerint a Köki Terminálban működő üzlet megszüntetése összefüggésben lehet a legnagyobb magyarországi boltjuk megnyitásával.

Az Inditex Csoport márkáinál más változások is zajlanak a napokban. Ahogy arról arról lapunk beszámolt, a Budapesten, az Allee Bevásárlóközpontban működő Zara üzlet is végleg bezár augusztus utolsó előtti hétvégéjén.

A Stradivarius ruházati üzletláncot 1994-ben alapították Spanyolországban. Mára nemzetközi céggé nőtte ki magát, mintegy 60 országban 900 üzlettel van jelen. A katalán családi vállalkozásként indult cégben a többek között a Zarát és a Bershkát is birtokló Inditex Csoport először 1999-ben szerzett 90 százalékos tulajdonrészt 108 millió euróért, majd 2005-ben a fennmaradó 10 százalékot is megszerezte úgy, hogy a vállalat vezető tisztségviselője az alapító fia, Jordi Triquell maradt.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.