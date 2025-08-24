Ursula von der Leyen védelmébe vette a Washingtonnal megkötött vámtarifa-megállapodást

Az Európai Bizottság elnöke kiemelte, hogy a megállapodás „tudatos döntés: stabilitás és előreláthatóság a konfrontáció kiszélesedése helyett”. „Képzeljük el, hogy a demokratikus világ két legnagyobb gazdasága nem tud megállapodni, és kereskedelmi háborút indít egymás ellen. Ennek csak Moszkvában és Pekingben örülnének” – állapította meg.

Von der Leyen védi, a német pénzügyminiszter viszont erősen bírálja az amerikaiakkal kötött vámmegállapodást / Fotó: AFP

A 15 százalékos amerikai vámtarifaplafonra utalva azt írta, hogy „ha nem is tökéletes, de jó” megállapodást kötöttek. „Az általunk bevezetendő viszontvámokkal csak azt kockáztatnánk, hogy kirobbantunk egy költséges kereskedelmi háborút, amelynek negatív következményei lennének az európai alkalmazottakra, a fogyasztókra és az iparra” – tette hozzá.

Bővülhet a vámmentes termékek köre

Von der Leyen emlékeztetett: az EU exkluzív garanciát kapott arra, hogy a gyógyszer-, a félvezető- és a faipari termékek vámjai nem haladhatják meg a 15 százalékos vámtarifaplafont, emellett több stratégiai ágazat – például a repülőgép-alkatrészek és a generikus gyógyszerek – teljes vámmentességet élvez.

A felek abban is megállapodtak, hogy a vámmentes termékek körét a jövőben tovább bővítik.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az egyezség nem érinti az uniós szabályokat: Európa továbbra is maga dönt az élelmiszer-biztonságról, az online védelemről és a közegészségügy biztosításáról. A megállapodás szerinte lezár egy fejezetet a transzatlanti kapcsolatokban, ugyanakkor új együttműködési lehetőségek előtt is megnyitja az utat.

Von der Leyen írásában arra is rámutatott, hogy Európa nem építheti kereskedelmét kizárólag az Egyesült Államokra. Az elmúlt hónapokban

új egyezségek születtek Mexikóval és a Mercosur-országcsoporttal,

erősödtek a kapcsolatok Svájccal és

az Egyesült Királysággal,

lezárultak a tárgyalások Indonéziával, és

arra törekszenek, hogy még az idén megállapodásra jussanak Indiával.

Mint fogalmazott, ezek a partnerségek nem csupán a bizalmat és az együttműködést mélyítik el, hanem új exportlehetőségeket, munkahelyeket és növekedést is biztosítanak az európai gazdaság számára.